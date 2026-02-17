Yeni Şafak
TRT 1 SİNYAL YOK SORUNU ÇÖZÜMÜ 17 ŞUBAT: UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Juventus Maçı Sinyal Yok Sorunu Nasıl Çözülür? TRT 1 frekans ayarları

14:4117/02/2026, Salı
Şampiyonlar Ligi heyecanı öncesi ekran başına geçen bazı izleyiciler, TRT 1 yayınında “şifreli kanal” uyarısıyla karşılaştı. Galatasaray – Juventus maçı öncesi yaşanan bu durum sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar sorunun kaynağını araştırmaya başladı.

Futbolseverlerin merakla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde TRT 1 şifre sorunu yeniden gündeme geldi. Canlı yayın saatine kısa süre kala bazı televizyonlarda sinyal ve erişim problemi yaşanması, izleyicileri çözüm arayışına yöneltti.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GALATASARAY JUVENTUS MAÇI TRT 1 ŞİFRE SORUNU VE ÇÖZÜMÜ

Önemli karşılaşmalar öncesinde TRT 1’in zaman zaman şifreli yayına geçmesi, izleyicilerde şaşkınlık yaratabiliyor. Bu tür durumlarda, TKGS sistemi üzerinden güncelleme yapılması yayının devam etmesini sağlayabiliyor. Eğer bu yöntem işe yaramazsa, televizyonun menü ayarlarına girerek “TP Ekle” seçeneği üzerinden güncel TRT 1 frekans bilgilerini manuel olarak girmek, yayına erişim konusunda alternatif bir adım olarak öne çıkıyor.

TRT 1 ŞİFRE SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR: TRT 1 FREKANS AYARI

TRT 1 Frekans Ayarlama Adımları

Menü veya Kurulum Sayfasına Giriş:

Uydu alıcınızın uzaktan kumandasındaki "Menü" veya "Setup/Kurulum" tuşuna basın.

Manuel Frekans Girişi:

"Frekans Ayarları" veya "Manuel Kanal Arama" seçeneğini seçin.

Uydu alanında “Türksat 42° E” seçeneğini seçin ve şebekede ara kısmını açık konuma getirin.

Yeni Transporder Ekleme:

Kumandanızın menü tuşuna basarak "Ayarlar" kısmına gidin.

"Transporder Ekle" seçeneğine tıklayın.

Mavi tuşa basarak yeni TP ekleme ekranına geçin ve güncel frekans bilgilerini girin. Ardından 'Okey' tuşuna basarak kaydedin.

Kanal Listesine Ekleme:

Yeni eklenen kanallar genellikle kanal listesinin sonuna eklenir. TRT 1 HD'yi bulup izlemeye başlayabilirsiniz.

TRT 1 HD FREKANS BİLGİLERİ

TRT 1 HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Turkcell TV+ 21. kanaldan, D-Smart 26. kanaldan, Digiturk 23. kanaldan, Türksat TKGS 1. kanaldan, KabloTV 22. kanaldan ve tivibu 22. kanaldan da izlenebilmektedir.

TRT 1 ŞİFRE SORUNU ÇÖZÜM ADIMLARI

Uydu Alıcınızı Kontrol Edin: Cihazınızın uydu alıcısı, şifreli yayınları desteklemiyor olabilir. Uydu alıcınızın HD ve DVB-S2 uyumlu olduğundan emin olun.

Frekans Ayarlarını Güncelleyin: TRT 1’in güncel frekans bilgilerini kontrol edin ve uydu cihazınıza doğru şekilde girildiğinden emin olun.

TP (Transponder) Ayarlarını Doğrulayın: Yanlış transponder ayarları, yayının şifreli görünmesine neden olabilir. TRT 1’in yayın yaptığı TP bilgilerini kontrol edin.

BISS Şifreleme Durumunu Araştırın: TRT 1 bazı özel yayınlarda BISS şifreleme kullanabilir. Bu durumda cihazınızın bu şifrelemeyi çözebilecek özellikte olması gerekir.

Yayın Platformunu Değiştirin: Eğer uydu üzerinden erişim sağlayamıyorsanız, TRT 1’i internet üzerinden TRT İzle, TRT Dijital veya mobil uygulamalar aracılığıyla izlemeyi deneyin.

Yeniden Kanal Tarama Yapın: Uydu cihazınızda otomatik kanal arama (scan) işlemi yaparak TRT 1’i yeniden listeleyin. Bu işlem, eksik veya hatalı kanal verilerini düzeltebilir.

Uydu Sinyalini Kontrol Edin: Düşük sinyal seviyesi veya anten yönü bozukluğu, yayının alınamamasına neden olabilir. Anten ayarlarını ve sinyal gücünü kontrol edin.

Cihaz Yazılımını Güncelleyin: Uydu alıcınızın yazılımı eskiyse, yeni yayın protokollerini desteklemeyebilir. Güncel yazılım sürümünü yükleyin.

TRT Müşteri Hizmetleri ile İletişime Geçin: Tüm adımlara rağmen sorun devam ediyorsa, TRT’nin resmi destek kanallarından yardım alın.

