Adıyaman imsakiyesi 2026: Adıyaman İmsakiye ile sahur, iftar vakti ve teravih saati kaçta? (Diyanet)

Mübarek Ramazan ayının manevi iklimine bu akşam (18 Şubat 2026 Çarşamba) kılınacak ilk teravih namazı ile giriyoruz. Adıyaman’da yaşayan vatandaşlar, ilk teravih namazı saati ve ilk sahur vakti için hazırlıklarını tamamladı. Peki, 2026 Adıyaman imsakiyesine göre ilk teravih namazı saat kaçta kılınacak? Adıyaman'da ilk sahur ve ilk iftar vakti ne zaman? İşte Yeni Şafak İmsakiye verileriyle Adıyaman teravih vakti, namazın kılınışı ve tüm detaylar.

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in gelişiyle birlikte Adıyaman'da camiler mahyalarla süslendi, sofralar bereket için hazırlandı. 18 Şubat akşamı yatsı ezanıyla birlikte camilere akın edecek olan müminler, 2026 yılının ilk teravih namazını eda edecek. Ardından gece yarısından sonra yılın ilk sahuru için uyanılacak. İşte Adıyaman halkının merakla beklediği 2026 Ramazan rehberi.

Adıyaman'da İlk Teravih Namazı Saat Kaçta? (18 Şubat 2026)

Yeni Şafak İmsakiye sayfasındaki güncel verilere göre, Adıyaman için ilk teravih (yatsı namazı) vakti şu şekildedir:

Adıyaman İlk Teravih Vakti: 19:31











Adıyaman'da İlk Sahur (İmsak) Saat Kaçta? (18 Şubat 2026)

Adıyaman İlk Sahur (İmsak) Vakti: 05:44 (19 Şubat Perşembe)

Adıyaman'da İlk İftar Namazı Saat Kaçta? (18 Şubat 2026)

Adıyaman İlk İftar Vakti: 18:15 (19 Şubat Perşembe)

Adıyaman 2026 Ramazan imsakiyesi

Adıyaman'nın 30 günlük tam imsakiyesi için Yeni Şafak 2026 Adıyaman İmsakiye sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

ADIYAMAN RAMAZAN İMSAKİYESİ

