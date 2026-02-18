Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Dini Bilgiler
Adıyaman imsakiyesi 2026: Adıyaman İmsakiye ile sahur, iftar vakti ve teravih saati kaçta? (Diyanet)

Adıyaman imsakiyesi 2026: Adıyaman İmsakiye ile sahur, iftar vakti ve teravih saati kaçta? (Diyanet)

13:2318/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Mübarek Ramazan ayının manevi iklimine bu akşam (18 Şubat 2026 Çarşamba) kılınacak ilk teravih namazı ile giriyoruz. Adıyaman’da yaşayan vatandaşlar, ilk teravih namazı saati ve ilk sahur vakti için hazırlıklarını tamamladı. Peki, 2026 Adıyaman imsakiyesine göre ilk teravih namazı saat kaçta kılınacak? Adıyaman'da ilk sahur ve ilk iftar vakti ne zaman? İşte Yeni Şafak İmsakiye verileriyle Adıyaman teravih vakti, namazın kılınışı ve tüm detaylar.

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in gelişiyle birlikte Adıyaman’da camiler mahyalarla süslendi, sofralar bereket için hazırlandı. 18 Şubat akşamı yatsı ezanıyla birlikte camilere akın edecek olan müminler, 2026 yılının ilk teravih namazını eda edecek. Ardından gece yarısından sonra yılın ilk sahuru için uyanılacak. İşte Adıyaman halkının merakla beklediği 2026 Ramazan rehberi.

Adıyaman’da İlk Teravih Namazı Saat Kaçta? (18 Şubat 2026)


Yeni Şafak İmsakiye sayfasındaki güncel verilere göre, Adıyaman için ilk teravih (yatsı namazı) vakti şu şekildedir:


Adıyaman İlk Teravih Vakti: 19:31






Adıyaman’da İlk Sahur (İmsak) Saat Kaçta? (18 Şubat 2026)


Adıyaman İlk Sahur (İmsak) Vakti: 05:44 (19 Şubat Perşembe)

Adıyaman’da İlk İftar Namazı Saat Kaçta? (18 Şubat 2026)


Adıyaman İlk İftar Vakti: 18:15 (19 Şubat Perşembe)

Adıyaman 2026 Ramazan imsakiyesi


Adıyaman'nın 30 günlük tam imsakiyesi için Yeni Şafak 2026 Adıyaman İmsakiye sayfasını ziyaret edebilirsiniz.


ADIYAMAN RAMAZAN İMSAKİYESİ


İL İL İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?


Vatandaşlar, ikamet ettikleri illere ait 29 günlük tam imsakiye listesine yenisafak.com 2026 Ramazan İmsakiyesi adresi üzerinden ulaşabilecek.

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2026 İÇİN TIKLAYINIZ




#adıyaman
#imsakiye
#ramazan
#oruç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Mersin kura sonuçları açıklandı: 500 bin sosyal konut kazananlar isim listesi