Adana imsakiyesi 2026: Adana İmsakiye ile sahur, iftar vakti ve teravih saati kaçta? (Diyanet)

Oruca nasıl niyet edilir?





Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre niyet, orucun sahih olması için şarttır ve kalben yapılması yeterlidir. Ancak, niyetin dil ile ifade edilmesi de sünnettir. Ramazan orucu gibi belirli günlerde tutulan oruçlar için her gün ayrı ayrı niyet edilmesi gerekir.





Ramazan orucuna niyet örneği:

"Niyet ettim Allah rızası için yarınki Ramazan orucunu tutmaya."

Diyanet'e göre Ramazan orucunda niyet, iftar vaktinden sonra sahur vaktine kadar edilebilir. Ancak unutarak niyet etmeyenler, öğle vaktine kadar niyetlerini getirebilirler.



