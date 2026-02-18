Adana imsakiyesi 2026: Adana İmsakiye ile sahur, iftar vakti ve teravih saati kaçta? (Diyanet)

Mübarek Ramazan ayının manevi iklimine bu akşam (18 Şubat 2026 Çarşamba) kılınacak ilk teravih namazı ile giriyoruz. Adana’da yaşayan vatandaşlar, ilk teravih namazı saati ve ilk sahur vakti için hazırlıklarını tamamladı. Peki, 2026 Adana imsakiyesine göre ilk teravih namazı saat kaçta kılınacak? Adana'da ilk sahur ve ilk iftar vakti ne zaman? İşte Yeni Şafak İmsakiye verileriyle Adana teravih vakti, namazın kılınışı ve tüm detaylar.
On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in gelişiyle birlikte Adana’da camiler mahyalarla süslendi, sofralar bereket için hazırlandı. 18 Şubat akşamı yatsı ezanıyla birlikte camilere akın edecek olan müminler, 2026 yılının ilk teravih namazını eda edecek. Ardından gece yarısından sonra yılın ilk sahuru için uyanılacak. İşte Adana halkının merakla beklediği 2026 Ramazan rehberi.
Adana’da İlk Teravih Namazı Saat Kaçta? (18 Şubat 2026)
Yeni Şafak İmsakiye sayfasındaki güncel verilere göre, Adana için ilk teravih (yatsı namazı) vakti şu şekildedir:
Adana İlk Teravih Vakti: 19:43
Adana’da İlk Sahur (İmsak) Saat Kaçta? (18 Şubat 2026)
Adana İlk Sahur (İmsak) Vakti: 05:56 (19 Şubat Perşembe)
Adana İlk İftar Vakti: 18:29 (19 Şubat Perşembe)
Adana 2026 Ramazan imsakiyesi
İL İL İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Oruca nasıl niyet edilir?
Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre niyet, orucun sahih olması için şarttır ve kalben yapılması yeterlidir. Ancak, niyetin dil ile ifade edilmesi de sünnettir. Ramazan orucu gibi belirli günlerde tutulan oruçlar için her gün ayrı ayrı niyet edilmesi gerekir.
Ramazan orucuna niyet örneği:
"Niyet ettim Allah rızası için yarınki Ramazan orucunu tutmaya."
Diyanet'e göre Ramazan orucunda niyet, iftar vaktinden sonra sahur vaktine kadar edilebilir. Ancak unutarak niyet etmeyenler, öğle vaktine kadar niyetlerini getirebilirler.
Kadir gecesi ne zaman 2026?
Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi
Ramazan bayramı arefe günü tarihi 2026
Arife Günü: 19 Mart 2026 Perşembe
2026 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ
Bu yıl Ramazan ayı 29 gün sürecek. 19 Mart Perşembe günü tutulacak son orucun ardından İslam dünyası Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.
Bayram Günü Tarih Gün
Ramazan Bayramı Arife 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 Pazar