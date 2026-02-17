İstanbul'da hatimle teravih namazı kılınacak camiler 2025 yılı için belirlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen camilerin listesi bu bölgede yaşayanlarla paylaşıldı. İlk teravih namazı 18 Şubat Çarşamba günü kılınacak. 11 ayın sultanı Ramazan'ı hatimle karşılamak isteyen İslam alemi İstanbul hatimli teravih namazı kıldıran camiler listesi ile bilgilere ulaşıyor. İşte, ilçe ilçe yayımlanan o liste: