Müslümanlar için büyük öneme sahip üç ayların sonuncusu ramazan, 19 Şubat Perşembe günü başlayacak. İlk teravih namazı 18 Şubat Çarşamba günü kılınacak. İstanbul Müftülüğü hatimle teravih namazı kılınacak camiler listesini paylaştı. Arnavutköy’de Abdulhamit Han Camii, Ataşehir’de İmam Buhari Camii, Bağcılar’da Mimar Sinan Camii’de hatim ile teravih kılınacak camiler arasında yer almakta. İşte İstanbul’da hatimle teravih kılınan camiler.
İstanbul'da hatimle teravih namazı kılınacak camiler 2025 yılı için belirlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen camilerin listesi bu bölgede yaşayanlarla paylaşıldı. İlk teravih namazı 18 Şubat Çarşamba günü kılınacak. 11 ayın sultanı Ramazan'ı hatimle karşılamak isteyen İslam alemi İstanbul hatimli teravih namazı kıldıran camiler listesi ile bilgilere ulaşıyor. İşte, ilçe ilçe yayımlanan o liste:
Adalar'da hatimle teravih kılınan cami
HACI MEHMET KERSE MESCİDİ
Arnavutköy'de hatimle teravih kılınan camiler
ARNAVUTKÖY MERKEZ CAMİİ
HADIMKÖY MERKEZ CAMİİ
TAŞOLUK YEŞİL CAMİİ
ABDULHAMİT HAN CAMİİ
İMRAHOR MH. HZ. ÖMER CAMİİ
Ataşehir'de hatimle teravih kılınan camiler
SELMAN-I FARİSİ CAMİİ
İMAM-I BUHARİ CAMİİ
Avcılar'da hatimle teravih kılınan cami
FETİH CAMİİ
Bağcılar'da hatimle teravih kılınan camiler
ABDURRAHİM ÇAĞIRICI CAMİİ
ESMA HATUN KOCACIK CAMİİ
MİMAR SİNAN CAMİİ
HACI KERİMOĞLU CAMİİ
AKSAKAL MESCİDİ
AHMED ZİYAÜDDİN GÜMÜŞHANEVİ CAMİİ
Bahçelievler'de hatimle teravih kılınan camiler
ADNAN TOROS CAMİİ
HACI NİHAT ERSİN CAMİİ
İMAM BUHARİ ERKEK KUR’AN KURSU
KANDİL CAMİİ
KOCASİNAN MERKEZ CAMİİ
ŞEHİT MEHMET KARAASLAN CAMİİ
Başakşehir'de hatimle teravih kılınan camiler
HZ.BİLALİ HABEŞİ CAMİİ
MEDİNE MÜDAFİİ FAHRETTİN PAŞA CAMİİ
EMLAK KONUT CAMİİ
SÜLEYMAN ÇELEBİ CAMİİ
SÜLEYMAN ŞAH CAMİİ
HZ.İBRAHİM CAMİİ
MEHMET AKİF ERSOY CAMİİ
MEHMET ZAHİT KOTKU CAMİİ
HZ.HAMZA CAMİİ
EMLAK KONUT BAŞAKŞEHİR EVLERİ CAMİİ
ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR CAMİİ
Bayrampaşa'da hatimle teravih kılınan camiler
ALTINTEPSİ MERKEZ CAMİİ
BİLAL-İ HABEŞİ CAMİİ
HAYIRSEVERLER CAMİİ
YEŞİL CAMİİ
YEŞİLÇİMEN CAMİİ
KARTALTEPE ÇİFTEŞEREFELİ CAMİİ
Beşiktaş'ta hatimle teravih kılınan cami
ERTUĞRUL TEKKE CAMİİ
Beykoz'da hatimle teravih kılınan camiler
ABDÜLVEHHAP EVVAB EFENDİ CAMİİ
ÇAVUŞBAŞI HZ. ÖMER CAMİİ
YALIKÖY SERBOSTANİ MUSTAFAAĞA CAMİİ
Beylikdüzü'nde hatimle teravih kılınan cami
MOLLA GÜRANİ CAMİİ
Beyoğlu'da hatimle teravih kılınan camiler
KURTÇELEBİ CAMİİ
YERALTI CAMİİ
Büyükçekmece'de hatimle teravih kılınan camiler
İMARET CAMİİ
SAHİBÜL VEFA MESCİDİ
Çatalca'da hatimle teravih kılınan cami
MİLLET BAHÇESİ CAMİ
Çekmeköy'de hatimle teravih kılınan camiler
HZ. ALİ CAMİİ
ALEMDAĞ HACI MAHMUT EFENDİ CAMİİ
Esenler'de hatimle teravih kılınan camiler
SABRİ ÜLKER CAMİİ
HACI CEZMİ İPKİN CAMİİ
HAYIRSEVER CAMİİ
Esenyurt'ta hatimle teravih kılınan camiler
İBRAHİM MERMER CAMİİ
KIRAÇ MUHACİR MAHALLESİ CAMİ
Eyüpsultan'da hatimle teravih kılınan camiler
ALİBEYKÖY GÜZELYAYLA CAMİİ
ALİBEYKÖY HATİCE SULTAN CAMİİ
ARPACI HAYRETTİN CAMİİ
HÜSEYİN ŞAHİN CAMİİ
KİREMİTÇİ SÜLEYMAN ÇELEBİ (KIZILMESCİT) CAMİİ
PROF.DR. MAHMUT ESAT COŞAN CAMİİ
ŞEVKİBEY CAMİİ
CEDİD ALİ PAŞA CAMİİ
Fatih'te hatimle teravih kılınan camiler
BEHRUZAĞA ODABAŞI CAMİİ
DİBEK CAMİİ
FEVZİYE KÜÇÜKEFENDİ CAMİİ
GAZİ AHMETPAŞA CAMİİ
HACI HAMZA CAMİİ
HIRKAİ ŞERİF CAMİİ
HOCA ÜVEYZ CAMİİ
İSKENDERPAŞA CAMİİ
KUMRULU MESCİDİ
MACUNCU KASIM CAMİİ
MİHRİMAH SULTAN CAMİİ
MİHRİNAZ HATUN CAMİİ
MİMAR MEHMETAĞA CAMİİ
MURATPAŞA CAMİİ
MUSTAFA MUSLİHİDDİN YARHİSAR CAMİİ
SANKİYEDİM CAMİİ
SOĞANAĞA CAMİİ
SOKULLU MEHMET PAŞA CAMİİ
SULTANAHMET CAMİİ
ŞEHZADEBAŞI CAMİİ
ŞEVKET ÇUKURBOSTAN CAMİİ
TAHİRAĞA CAMİİ
YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ
YUSUF ŞUCAATTİN CAMİİ
Gaziosmanpaşa'da hatimle teravih kılınan camiler
PROFESÖR MAHMUT ESAT COŞAN CAMİİ
HACI VEYS CAMİİ
KÜÇÜKKÖY MERKEZ CAMİİ
KÜÇÜKKÖY TATBİKAT CAMİİ
Güngören'de hatimle teravih namazı kılınan camiler
GENÇ OSMAN CAMİİ
Kadıköy'de hatimle teravih kılınan camiler
M.Ü. SALİHA KULAKSIZOĞLU CAMİİ
TATARAĞASI CAMİİ
B. KETHÜDA CAMİİ
Kağıthane'de hatimle teravih kılınan camiler
SADABAD CAMİİ
SULTAN SELİM MEYDAN CAMİİ
Kartal'da hatimle teravih kılınan camiler
MAARİFİ CAMİİ
HASAN TAHSİN UĞUR CAMİİ
SOĞANLIK GÜMÜŞPINAR CAMİİ
Küçükçekmece'de hatimle teravih kılınan camiler
SEFAKÖY GÜLTEPE CAMİİ
HAYATİ ÜSTÜN CAMİİ
HAFIZ İHSAN HACI ŞÜKRAN ÖZKUR (İZÜ) CAMİİ
Maltepe'de hatimle teravih kılınan camiler
HÜSNİYE ARAT-MEHMET MACİT CAMİİ
ZÜMRÜT CAMİİ
Pendik'te hatimle teravih kılınan camiler
SAHİL CAMİİ
ÇAMLIK İBRAHİM HAKKI HZ. CAMİİ
HÜSNÜ KIRKAN GÜL CAMİİ
İBRAHİM AZMİ BEĞEN CAMİİ
Sancaktepe'de hatimle teravih kılınan camiler
AHMET TURAN KARAKOÇ HACI MÜSLÜM YILDIZ CAMİİ
SAMANDIRA MERKEZ CAMİİ
Sarıyer'de hatimle teravih kılınan camiler
CUMHURİYET MH. HACIOSMAN CAMİİ
ALİ KETHÜDA CAMİİ
Silivri'de hatimle teravih kılınan cami
ABDULLAH ALİYE CAN CAMİİ
Sultanbey'li'de hatimle teravih kılınan camiler
ULU CAMİİ
RIFAT BÖREKÇİ CAMİİ
FUAT SEZGİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MESCİDİ
Sultangazi'de hatimle teravih kılınan camiler
MESCİDİ SELAM CAMİİ
HASAN MUHAMMED ALİ CAMİİ
FEVZİ ÇAKMAK CAMİİ
RAVZA CAMİİ
Şile'de hatimle teravih kılınan camiler
HACIOSMANAĞA CAMİİ
OSMANBEY CAMİ
Tuzla'da hatimle teravih kılınan cami
EVLİYA ÇELEBİ MAH. EVLİYA ÇELEBİ CAMİİ
Ümraniye'de hatimle teravih kılınan camiler
İLİM SARAYI CAMİİ
İMAM-I AZAM CAMİİ
AHİ EVREN MESCİDİ
TEVHİD CAMİİ
HÜDAYİ CAMİİ
HZ. EBUBEKİR CAMİİ
MODOKO HABİBİ NECCAR CAMİİ
Üsküdar'da hatimle teravih kılınan camiler
ALTUNİZADE CAMİİ
AZİZ MAHMUT HÜDAİ CAMİİ
ÇİLEHANE CAMİİ
KAPTANPAŞA CAMİİ
KEREM AYDINLAR CAMİİ
KULELİKAYMAK MUSTAFAPAŞA CAMİİ
KÜPLÜCE CAMİİ
MİHRİMAH SULTAN (İSKELE) CAMİİ
ÖMER ÖZTÜRK CAMİİ
ŞEMSİ SİVASİ CAMİİ
ÜNALAN MH. ÜNALAN CAMİİ
Zeytinburn'da hatimle teravih kılınan camiler
SEYYİD NİZAM CAMİİ
ULU CAMİİ