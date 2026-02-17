Yeni Şafak
İstanbul’da hatimle teravih namazı kılınacak camiler 2026 listesi

16:2717/02/2026, Salı
G: 17/02/2026, Salı
Müslümanlar için büyük öneme sahip üç ayların sonuncusu ramazan, 19 Şubat Perşembe günü başlayacak. İlk teravih namazı 18 Şubat Çarşamba günü kılınacak. İstanbul Müftülüğü hatimle teravih namazı kılınacak camiler listesini paylaştı. Arnavutköy’de Abdulhamit Han Camii, Ataşehir’de İmam Buhari Camii, Bağcılar’da Mimar Sinan Camii’de hatim ile teravih kılınacak camiler arasında yer almakta. İşte İstanbul’da hatimle teravih kılınan camiler.

İstanbul'da hatimle teravih namazı kılınacak camiler 2025 yılı için belirlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen camilerin listesi bu bölgede yaşayanlarla paylaşıldı. İlk teravih namazı 18 Şubat Çarşamba günü kılınacak. 11 ayın sultanı Ramazan'ı hatimle karşılamak isteyen İslam alemi İstanbul hatimli teravih namazı kıldıran camiler listesi ile bilgilere ulaşıyor. İşte, ilçe ilçe yayımlanan o liste:

Adalar'da hatimle teravih kılınan cami

HACI MEHMET KERSE MESCİDİ

Arnavutköy'de hatimle teravih kılınan camiler

ARNAVUTKÖY MERKEZ CAMİİ

HADIMKÖY MERKEZ CAMİİ

TAŞOLUK YEŞİL CAMİİ

ABDULHAMİT HAN CAMİİ

İMRAHOR MH. HZ. ÖMER CAMİİ

Ataşehir'de hatimle teravih kılınan camiler

SELMAN-I FARİSİ CAMİİ

İMAM-I BUHARİ CAMİİ


Avcılar'da hatimle teravih kılınan cami

FETİH CAMİİ

Bağcılar'da hatimle teravih kılınan camiler

ABDURRAHİM ÇAĞIRICI CAMİİ

ESMA HATUN KOCACIK CAMİİ

MİMAR SİNAN CAMİİ

HACI KERİMOĞLU CAMİİ

AKSAKAL MESCİDİ

AHMED ZİYAÜDDİN GÜMÜŞHANEVİ CAMİİ

Bahçelievler'de hatimle teravih kılınan camiler

ADNAN TOROS CAMİİ

HACI NİHAT ERSİN CAMİİ

İMAM BUHARİ ERKEK KUR’AN KURSU

KANDİL CAMİİ

KOCASİNAN MERKEZ CAMİİ

ŞEHİT MEHMET KARAASLAN CAMİİ

Başakşehir'de hatimle teravih kılınan camiler

HZ.BİLALİ HABEŞİ CAMİİ

MEDİNE MÜDAFİİ FAHRETTİN PAŞA CAMİİ

EMLAK KONUT CAMİİ

SÜLEYMAN ÇELEBİ CAMİİ

SÜLEYMAN ŞAH CAMİİ

HZ.İBRAHİM CAMİİ

MEHMET AKİF ERSOY CAMİİ

MEHMET ZAHİT KOTKU CAMİİ

HZ.HAMZA CAMİİ

EMLAK KONUT BAŞAKŞEHİR EVLERİ CAMİİ

ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR CAMİİ

Bayrampaşa'da hatimle teravih kılınan camiler

ALTINTEPSİ MERKEZ CAMİİ

BİLAL-İ HABEŞİ CAMİİ

HAYIRSEVERLER CAMİİ

YEŞİL CAMİİ

YEŞİLÇİMEN CAMİİ

KARTALTEPE ÇİFTEŞEREFELİ CAMİİ

Beşiktaş'ta hatimle teravih kılınan cami

ERTUĞRUL TEKKE CAMİİ

Beykoz'da hatimle teravih kılınan camiler

ABDÜLVEHHAP EVVAB EFENDİ CAMİİ

ÇAVUŞBAŞI HZ. ÖMER CAMİİ

YALIKÖY SERBOSTANİ MUSTAFAAĞA CAMİİ

Beylikdüzü'nde hatimle teravih kılınan cami

MOLLA GÜRANİ CAMİİ


Beyoğlu'da hatimle teravih kılınan camiler

KURTÇELEBİ CAMİİ

YERALTI CAMİİ


Büyükçekmece'de hatimle teravih kılınan camiler

İMARET CAMİİ

SAHİBÜL VEFA MESCİDİ


Çatalca'da hatimle teravih kılınan cami

MİLLET BAHÇESİ CAMİ

Çekmeköy'de hatimle teravih kılınan camiler

HZ. ALİ CAMİİ

ALEMDAĞ HACI MAHMUT EFENDİ CAMİİ

Esenler'de hatimle teravih kılınan camiler

SABRİ ÜLKER CAMİİ

HACI CEZMİ İPKİN CAMİİ

HAYIRSEVER CAMİİ

Esenyurt'ta hatimle teravih kılınan camiler

İBRAHİM MERMER CAMİİ

KIRAÇ MUHACİR MAHALLESİ CAMİ

Eyüpsultan'da hatimle teravih kılınan camiler

ALİBEYKÖY GÜZELYAYLA CAMİİ

ALİBEYKÖY HATİCE SULTAN CAMİİ

ARPACI HAYRETTİN CAMİİ

HÜSEYİN ŞAHİN CAMİİ

KİREMİTÇİ SÜLEYMAN ÇELEBİ (KIZILMESCİT) CAMİİ

PROF.DR. MAHMUT ESAT COŞAN CAMİİ

ŞEVKİBEY CAMİİ

CEDİD ALİ PAŞA CAMİİ

Fatih'te hatimle teravih kılınan camiler

BEHRUZAĞA ODABAŞI CAMİİ

DİBEK CAMİİ

FEVZİYE KÜÇÜKEFENDİ CAMİİ

GAZİ AHMETPAŞA CAMİİ

HACI HAMZA CAMİİ

HIRKAİ ŞERİF CAMİİ

HOCA ÜVEYZ CAMİİ

İSKENDERPAŞA CAMİİ

KUMRULU MESCİDİ

MACUNCU KASIM CAMİİ

MİHRİMAH SULTAN CAMİİ

MİHRİNAZ HATUN CAMİİ

MİMAR MEHMETAĞA CAMİİ

MURATPAŞA CAMİİ

MUSTAFA MUSLİHİDDİN YARHİSAR CAMİİ

SANKİYEDİM CAMİİ

SOĞANAĞA CAMİİ

SOKULLU MEHMET PAŞA CAMİİ

SULTANAHMET CAMİİ

ŞEHZADEBAŞI CAMİİ

ŞEVKET ÇUKURBOSTAN CAMİİ

TAHİRAĞA CAMİİ

YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ

YUSUF ŞUCAATTİN CAMİİ

Gaziosmanpaşa'da hatimle teravih kılınan camiler

PROFESÖR MAHMUT ESAT COŞAN CAMİİ

HACI VEYS CAMİİ

KÜÇÜKKÖY MERKEZ CAMİİ

KÜÇÜKKÖY TATBİKAT CAMİİ

Güngören'de hatimle teravih namazı kılınan camiler

GENÇ OSMAN CAMİİ


Kadıköy'de hatimle teravih kılınan camiler

M.Ü. SALİHA KULAKSIZOĞLU CAMİİ

TATARAĞASI CAMİİ

B. KETHÜDA CAMİİ

Kağıthane'de hatimle teravih kılınan camiler

SADABAD CAMİİ

SULTAN SELİM MEYDAN CAMİİ


Kartal'da hatimle teravih kılınan camiler

MAARİFİ CAMİİ

HASAN TAHSİN UĞUR CAMİİ

SOĞANLIK GÜMÜŞPINAR CAMİİ


Küçükçekmece'de hatimle teravih kılınan camiler

SEFAKÖY GÜLTEPE CAMİİ

HAYATİ ÜSTÜN CAMİİ

HAFIZ İHSAN HACI ŞÜKRAN ÖZKUR (İZÜ) CAMİİ

Maltepe'de hatimle teravih kılınan camiler

HÜSNİYE ARAT-MEHMET MACİT CAMİİ

ZÜMRÜT CAMİİ


Pendik'te hatimle teravih kılınan camiler

SAHİL CAMİİ

ÇAMLIK İBRAHİM HAKKI HZ. CAMİİ

HÜSNÜ KIRKAN GÜL CAMİİ

İBRAHİM AZMİ BEĞEN CAMİİ



Sancaktepe'de hatimle teravih kılınan camiler

AHMET TURAN KARAKOÇ HACI MÜSLÜM YILDIZ CAMİİ

SAMANDIRA MERKEZ CAMİİ



Sarıyer'de hatimle teravih kılınan camiler

CUMHURİYET MH. HACIOSMAN CAMİİ

ALİ KETHÜDA CAMİİ


Silivri'de hatimle teravih kılınan cami

ABDULLAH ALİYE CAN CAMİİ


Sultanbey'li'de hatimle teravih kılınan camiler

ULU CAMİİ

RIFAT BÖREKÇİ CAMİİ

FUAT SEZGİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MESCİDİ


Sultangazi'de hatimle teravih kılınan camiler

MESCİDİ SELAM CAMİİ

HASAN MUHAMMED ALİ CAMİİ

FEVZİ ÇAKMAK CAMİİ

RAVZA CAMİİ


Şile'de hatimle teravih kılınan camiler

HACIOSMANAĞA CAMİİ

OSMANBEY CAMİ


Tuzla'da hatimle teravih kılınan cami

EVLİYA ÇELEBİ MAH. EVLİYA ÇELEBİ CAMİİ

Ümraniye'de hatimle teravih kılınan camiler

İLİM SARAYI CAMİİ

İMAM-I AZAM CAMİİ

AHİ EVREN MESCİDİ

TEVHİD CAMİİ

HÜDAYİ CAMİİ

HZ. EBUBEKİR CAMİİ

MODOKO HABİBİ NECCAR CAMİİ

Üsküdar'da hatimle teravih kılınan camiler

ALTUNİZADE CAMİİ

AZİZ MAHMUT HÜDAİ CAMİİ

ÇİLEHANE CAMİİ

KAPTANPAŞA CAMİİ

KEREM AYDINLAR CAMİİ

KULELİKAYMAK MUSTAFAPAŞA CAMİİ

KÜPLÜCE CAMİİ

MİHRİMAH SULTAN (İSKELE) CAMİİ

ÖMER ÖZTÜRK CAMİİ

ŞEMSİ SİVASİ CAMİİ

ÜNALAN MH. ÜNALAN CAMİİ

Zeytinburn'da hatimle teravih kılınan camiler

SEYYİD NİZAM CAMİİ

ULU CAMİİ

#İstanbul
#hatimle teravih kılınan camiler
#Teravih namazı
