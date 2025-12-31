Avrasya Tüneli ücreti 2026 güncellendi. Köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretlerine 13 Ocak gece yarısından geçerli olmak üzere zam geldi. Bu gelişme 2026 köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretleriyle beraber “Avrasya tüneli geçiş ücreti ne kadar” sorusunu da gündeme taşıdı. Avrasya Tüneli geçiş ücreti otomobil, minibüs ve motorsikletler için farklılık gösteriyor. İşte güncellenen 2026 yılı Avrasya Tüneli geçiş ücretleri...

1 /11 Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 2026 köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretlerini kamuoyuna duyurdu. KGM tarafından yapılan açıklamayla birlikte İstanbul’daki Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne uygulanan geçiş ücretleri artırıldı.

2 /11 AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU 2026?

Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 228 TL'ye çıkarıldı.



3 /11 AVRASYA TÜNELİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

2025 yılında 225 TL olan Avrasya Tüneline 2026 yılında yapılan zamla Avrasya Tüneli geçiş ücreti 228 TL'ye yükseldi.



4 /11 AVRASYA TÜNELİ OTOMOBİL ÜCRETİ 2025

Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 225 TL'dir. Ücretler gece 00:00’dan sabah 04:59’a kadar %50 indirimli olarak otomobiller için 112,5 TL olarak uygulanacaktır.

5 /11 AVRASYA TÜNELİ MİNİBÜS ÜCRETİ 2025

Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde minibüsler için 337,5 TL'dir. Ücretler gece 00:00’dan sabah 04:59’a kadar %50 indirimli olarak otomobiller için 168,75 TL olarak uygulanacaktır.

6 /11 AVRASYA TÜNELİ MOTOSİKLET ÜCRETİ 2025

Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde motosikletler için 175 TL'dir. Ücretler gece 00:00’dan sabah 04:59’a kadar %50 indirimli olarak otomobiller için 87,5TL olarak uygulanacaktır.

7 /11 AVRASYA TÜNELİ ÖZELLİKLERİ

Avrasya Tüneli, İstanbul Boğazı'nın altından geçen, Asya ve Avrupa kıtalarını kara yolu ile bağlayan çift katlı bir ulaşım tünelidir. İşte Avrasya Tüneli'nin özellikleri:

8 /11 Açılış Tarihi: 20 Aralık 2016. Uzunluk: 14,6 km (Bunun 5,4 kilometresi deniz altından geçmektedir). Kapsam: Kazlıçeşme (Avrupa Yakası) ile Göztepe (Asya Yakası) arasındaki karayolu ulaşımını sağlar. Derinlik: Boğaz'ın yaklaşık 106 metre altında. Geçiş Süresi: Yaklaşık 5 dakika.



9 /11 Avrasya Tüneli Tasarım ve Yapısal Özellikler

Tür: Karayolu tüneli. Kat Sayısı: Çift katlıdır, her katında bir yönde trafik akışı sağlanır. Trafik Şeritleri: Her katta 2 şerit bulunur. Maksimum Eğim: %4. İç Çap: 12 metre (tünel genişliği). Maksimum Hız Limiti: 70 km/sa.



10 /11 Kullanım ve Trafik Kapasitesi

Kullanım Amaçlı Araçlar: Sadece hafif taşıtlar (otomobiller ve minibüsler). Günlük Kapasite: Yaklaşık 120.000 araç geçişi. Geçiş Ücreti: Geçişler ücretlidir ve ödemeler otomatik sistemlerle yapılır.

