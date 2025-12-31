“Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında Türkiye genelinde 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri başladı. Toplam 6 bin 865 konutun inşa edileceği Tekirdağ’da TOKİ sosyal konut kura çekilişine ilişkin takvim vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda, Tekirdağ TOKİ sosyal konut kura çekiminin hangi tarihte yapılacağı ve 500 bin konut projesine dair kura çekiliş tarihlerinin netleşip netleşmediği merak ediliyor.
TOKİ 500 bin konut Tekirdağ kura tarihi belli oldu mu?
Tekirdağ TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekim tarihleri ise henüz duyurulmadı.
Tekirdağ TOKİ 500 bin konut kura tarihleri nereden öğrenilecek?
TOKİ tarafından ilerleyen günlerde bütün illerin kura çekim tarihlerinin duyurulması bekleniyor. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve sonuçların çekilişi takip eden kısa süre içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi ile e‑Devlet üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.
TEKİRDAĞ TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
TOKİ kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
Tekirdağ 500 bin sosyal konutlar nereye ne kadar yapılacak?
TOKİ tarafından 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Tekirdağ merkezde (Süleymanpaşa,) 1000, Çerkezköy’de 1300, Çorlu’da 1500, Ergene’de 400, Kapaklı’da 1500, Malkara’da 235, Marmaraeğerlisi’nde 60, Muratlı’da 200, Saray’da 320 ve Şarköy’de 350 konut inşa edilcek.
Tekirdağ TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
Tekirdağ'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Tekirdağ'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Tekirdağ'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.