ARALIK AYI ENFLASYON HABERLERİ SON DAKİKA: Enflasyon ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

ARALIK AYI ENFLASYON HABERLERİ SON DAKİKA: Enflasyon ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

10:5031/12/2025, Çarşamba
Aralık ayının son gününe girilirken gözler TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verilerine çevrildi. 2025 Aralık enflasyon oranının ne zaman açıklanacağı merak edilirken, piyasa ve ekonomi çevrelerinde aylık ve yıllık enflasyon beklentileri de yakından takip ediliyor. Son anket sonuçları, beklentilere dair önemli ipuçları sunuyor.

Enflasyon ne zaman açıklanacak sorusu, aralık ayının son günlerinde gündemdeki yerini koruyor. TÜİK tarafından duyurulacak 2025 Aralık enflasyon verisi öncesinde, aylık ve yıllık enflasyon beklentilerine ilişkin anket sonuçları da araştırılmaya başlandı. İşte beklentiler ve açıklanma tarihi…

SON 5 AYIN ENFLASYON ORANLARI KAÇ ÇIKTI?


Temmuz’da yüzde 2,06,


Ağustos’ta yüzde 2,04,


Eylül’de yüzde 3,23,


Ekim’de yüzde 2,55,


Kasım ayında 0,87 artış göstermişti.

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı ve yıllık enflasyon oranlarının, 3 Ocak tarihinin Cumartesi gününe denk gelmesinden dolayı 5 Ocak 2026 Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

#enflasyon
#aralık ayı enflasyon
#Emekli
