KAZAN

Planlı Kesinti

Arıza Tarihi: 30.12.2025 18:45:00

Tamir Tarihi: 31.12.2025 08:30:00

3012.2025.31.12.2025 Saat:18:45 -08.30 e kadar Çamlıdere Barajı’nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar birkaç gün içinde tamamlanacak ve bu tür sorunlar çok büyük ölçüde giderilebilecektir.

Etkilenen Yerler: Saray mahallesi keresteciler sanayi sitesi ve saraykent sanayi sitesi bağlı cadde ve sokaklar.