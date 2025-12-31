Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabileceğini duyurdu. Ankara'nın 11 ilçesinde yer alan mahallelerde bugün uzun süreli su kesintileri yaşanmaya devam edecek. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte 31 Aralık ASKİ su kesintisi listesi.
KAZAN
Planlı Kesinti
Arıza Tarihi: 30.12.2025 18:45:00
Tamir Tarihi: 31.12.2025 08:30:00
3012.2025.31.12.2025 Saat:18:45 -08.30 e kadar Çamlıdere Barajı’nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar birkaç gün içinde tamamlanacak ve bu tür sorunlar çok büyük ölçüde giderilebilecektir.
Etkilenen Yerler: Saray mahallesi keresteciler sanayi sitesi ve saraykent sanayi sitesi bağlı cadde ve sokaklar.
PURSAKLAR
Planlı Kesinti
Arıza Tarihi: 30.12.2025 23:00:00
Tamir Tarihi: 31.12.2025 10:00:00
İçme suyu şebeke sisteminde yapılacak su manevrası çalışmaları nedeniyle 30.12.2025 saat 23:00 İle 31.12.2025 10:00'a kadar su kesintisi yaşanacaktır. Şebeke üzerindeki dengeleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından hatlara kademeli olarak su verilmeye başlanacaktır.
Etkilenen Yerler: tevfik İleri mahallesi ayyıldız mahallesi mimar Sinan mahallesi yunus emre mahallesi merkez mahallesi fatih mahallesi saray fatih mahallesi saray cumhuriyet mahallesi altındağ ilçesi karacaören mahallesi (toki ve sanayi dahil).
ALTINDAĞ
Planlı Kesinti
Arıza Tarihi: 30.12.2025 23:55:00
Tamir Tarihi: 31.12.2025 10:00:00
İçme suyu şebeke sisteminde yapılacak su manevrası çalışmaları nedeniyle 30.12.2025 saat 23:55 İle 31.12.2025 10:00'a kadar su kesintisi yaşanacaktır.
Etkilenen Yerler: Feridun Çelik, Başpınar,Doğantepe,Solfasol Mahalleleri Baraj Mahallesi Üs Kotları ile Yıldıztepe Mahallesinin Bir Kısmı.
KEÇİÖREN
Planlı Kesinti
Arıza Tarihi: 30.12.2025 23:00:00
Tamir Tarihi: 31.12.2025 10:00:00
KEÇİÖREN İLÇESİ PLANLI SU KESİNTİSİ İçme suyu şebeke sisteminde yapılacak su manevrası çalışmaları nedeniyle 30.12.2025 saat 23:00 İle 31.12.2025 10:00'a kadar su kesintisi yaşanacaktır.
Etkilenen Yerler: Basınevleri , Karargahtepe, Kamilocak, Gümüşdere, Kavacık Subayevleri, Yeşiltepe, Şenyuva, Yayla, Kalaba Mahalleleri geneli.
GÖLBAŞI
Planlı Kesinti
Arıza Tarihi: 30.12.2025 23:00:00
Tamir Tarihi: 31.12.2025 11:00:00
30 Aralık 2025 saat 23.00 ile 31 Aralık 2025 saat 11.00 arasında, Ballıkpınar, Hacılar, Hacıhasan,Hacımuratlı,Gökçehöyük, İkizce, Oyaca Yeşilçam, Oyaca Akarsu mahalleleri ve Karşıyaka Mahallesi bir kısmında zaman zaman kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir. Su verilmeye başlanmasının ardından, özellikle yüksek kotlara ulaşım süreci biraz zaman alacaktır.
Etkilenen Yerler: Ballıkpınar, Hacılar, Hacıhasan,Hacımuratlı,Gökçehöyük, İkizce, Oyaca Yeşilçam, Oyaca Akarsu mahalleleri ve Karşıyaka Mahallesi bir kısmında zaman zaman kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir.
SİNCAN
Planlı Kesinti
Arıza Tarihi: 31.12.2025 06:00:00
Tamir Tarihi: 31.12.2025 13:00:00
31.12.2025 tarihinde 06.00 – 13.00 saatleri arasında planlı ve geçici bir su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Yunus Emre Mahallesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi, Fatih Mahallesi, Gazi Osman Paşa Mahallesi, Gökçek Mahallesi, Törekent Mahallesi, Mevlana Mahallesi, Maraşal Çakmak Mahallesi, Selçuklu Mahallesi, Andiçen Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Tandoğan Mahallesi, Ahi Evran Mahallesi, İstasyon Mahallesi, Akşemsettin Mahallesi, Plevne Mahallesi, Saraycık Mahallesi Malazgirt mahallesi, Pınarbaşı mahallesi, Ertuğrulgazi mahallesi,Osmanlı Mahallesi.
ÇUBUK
Planlı Kesinti
Arıza Tarihi: 30.12.2025 23:00:00
Tamir Tarihi: 31.12.2025 10:00:00
30 Aralık 2025 saat 23:00 ile 31 Aralık 2025 saat 10:00 arasında, bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir.
Etkilenen Yerler: -Barbaros Mahallesi -Cumhuriyet Mahallesi -Esenboğa Mahallesi -Yenice Mahallesi -Dumlupınar Mahallesi -Güldarpı Mahallesi Yavuz Selim mahallesi Yıldırımbeyazıt mahallesi.
ETİMESGUT
Planlı Kesinti
Arıza Tarihi: 30.12.2025 22:05:00
Tamir Tarihi: 31.12.2025 12:00:00
Etkilenen Yerler: İstasyon mahallesi, Alsancak mahallesi, 30 Ağustos mahallesi Kazım Karabekir mahallesi, Süvari mahallesi, Piyade mahallesi, Elvan mahallesi, Topçu mahallesi, Ahi mesut mahallesi, Ayyıldız mahallesi, Oğuzlar mahallesi, Atakent mahallesi, Şeker mahallesi, Etiler mahallesi, Altay mahallesi, Şehit Osman Avcı mahallesi, Yeşilova mahallesi, Devlet mahallesi, Eryaman mahallesi, Tunahan mahallesi, Güzelkent mahallesi, Yavuz Selim mahallesi, Şeyh Şamil mahallesi ve Göksu mahallesinde.
ÇANKAYA
Plansız Kesinti
Arıza Tarihi: 30.12.2025 23:00:00
Tamir Tarihi: 31.12.2025 10:00:00
Etkilenen Yerler: Ata, Huzur, Güvenevler, Cevizlidere, Ayrancı, Dodurga, İşçi Blokları, Kızılırmak, Çukurambar, Söğütözü mahalleleri.
YENİMAHALLE
Planlı Kesinti
Arıza Tarihi: 30.12.2025 23:00:00
Tamir Tarihi: 31.12.2025 12:30:00
Etkilenen Yerler: kuzey yıldızı mahallesi avcılar mahallesi kaletepe mahallesi güzelyaka mahallesi güventepe mahallesi kayalar mahallesi pamuklar mahallesi ışınlar mahallesi gayret mahallesi 25 mart mahallesi mehmet akif ersoy mahallesi çamlıca mahallesi demetlale demetgül mahallelesi yukarı yahyalar barış mahallesi yeşilevler mahallesi yunus emre mahallesi anadolu mahallesi karşıyaka mahhallesi varlık mahallesi ragıp tüzün mahallesi aşagı yahyalar mahallesi çarşı mahallesi tepealtı mahallesi serhat mahallesi tamamı ugurmumcu mahallesi inönü mahallesi 1710 sokak civarı Beştepe mahallesi Emniyet mahallesi Gazi mahallesi (Büyükşehir belediyesi binası ve yaş sebze meyve hali arası ) Macun mahallesi Kent Koop mahallesi İnönü mahallesi Batı sitesi mahallesi Kardelen mahallesi İlk yerleşim mahallesi Yeni Batı mahallesi Ergazi mahallesi Turgut Özal mahallesi'nin bir kısmı Ostim OSB'nin bir kısmı Cumhuriyet mahallesi Ata mahallesi Susuz mahallesi ve köyü.
MAMAK
Plansız Kesinti
Arıza Tarihi: 30.12.2025 23:00:00
Tamir Tarihi: 31.12.2025 10:00:00
30 Aralık 2025 saat 23.00 ile 31 Aralık 2025 saat 10.00 arasında, Mamak ilçesi; Büyük Kayaş, Dutluk, Üreğil, Boğaziçi, Yeşilbayır, Şahap Gürler, Araplar, Derbent, Köstence, Dostlar, Tepecik, Yenibayındır mahallelerinde zaman zaman kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir.
Etkilenen Yerler: Büyük Kayaş, Dutluk, Üreğil, Boğaziçi, Yeşilbayır, Şahap Gürler, Araplar, Derbent, Köstence, Dostlar, Tepecik, Yenibayındır mahallelerinde.