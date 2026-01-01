33. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI BAŞLADI: Polis Akademisi 10 bin polis alımı yapacak! İşte 2026 yılı 33. Dönem POMEM başvuru kılavuzu ve şartları





33. Dönem POMEM başvuru tarihleri ve süreç detayları

33. dönem POMEM giriş sınavı için aday belirleme ön başvuruları, 31 Aralık 2025 - 20 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak.





Adaylar başvurularını, http://www.ais.pa.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle çevrim içi olarak tamamlayacak.





Bu aşamada herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak. KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak sıralama sonrasında, kontenjanın on katına kadar aday bir sonraki aşamalara davet edilecek. Sınav takvimi, sınav ücreti ve başvuru yapılacak yerler yalnızca Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (pa.edu.tr) üzerinden ilan edilecek; adaylara ayrıca yazılı ya da bireysel tebligat yapılmayacak.

