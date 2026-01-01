33. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI BAŞLADI: Polis Akademisi 10 bin polis alımı yapacak! İşte 2026 yılı 33. Dönem POMEM başvuru kılavuzu ve şartları

Polis Akademisi Başkanlığı, 33. dönem POMEM giriş sınavı için aday belirleme ön başvurularını başlattı. Lisans ve önlisans mezunlarını kapsayan alımda KPSS puan şartı aranıyor. Toplam 10 bin adayın seçileceği süreçte başvurular, e-Devlet üzerinden 20 Ocak 2026’ya kadar yapılabilecek. Adaylar, sınav takvimini ve sonraki aşamaları yalnızca resmi internet sitesinden takip edecek. İşte 33. Dönem POMEM başvuru şartları ve başvuru sayfası...
33. dönem kapsamında POMEM’lere lisans mezunlarından 6.800 erkek ve 1.200 kadın, önlisans mezunlarından ise 1.700 erkek ve 300 kadın aday alınacak. Başvurular, 31 Aralık 2025 ile 20 Ocak 2026 tarihleri arasında ais.pa.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle gerçekleştirilecek. Ön başvuruda herhangi bir ücret talep edilmeyecek.
33. Dönem POMEM başvuru tarihleri ve süreç detayları
33. dönem POMEM giriş sınavı için aday belirleme ön başvuruları, 31 Aralık 2025 - 20 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Adaylar başvurularını, http://www.ais.pa.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle çevrim içi olarak tamamlayacak.
Bu aşamada herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak. KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak sıralama sonrasında, kontenjanın on katına kadar aday bir sonraki aşamalara davet edilecek. Sınav takvimi, sınav ücreti ve başvuru yapılacak yerler yalnızca Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (pa.edu.tr) üzerinden ilan edilecek; adaylara ayrıca yazılı ya da bireysel tebligat yapılmayacak.
33. DÖNEM POMEM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS taban puanları ve sıralama süreci
Lisans mezunları için 2024 veya 2025 KPSS P3 puan türünde en az 60, önlisans mezunları için 2024 KPSS P93 puan türünde en az 65 puan şartı bulunuyor. Adaylar, puan üstünlüğüne göre sıralanacak ve kontenjanın on katına kadar isim, şahsen başvuru ve sınav aşamalarına çağrılacak. Şehit ve vazife malulü eş ve çocukları bu kuraldan muaf tutulacak.
Yaş, boy ve sağlık kriterleri
Başvuru yapacak adayların 1 Ocak 2026 itibarıyla 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Boy şartı kadınlarda en az 162 cm, erkeklerde 167 cm olarak belirlendi. Beden kitle endeksinin 18 ile 27 arasında olması ve sağlık şartlarının ilgili yönetmeliğe uygunluğu aranacak.
Ücret ve takvim duyuruları
Ön başvurunun ardından sınav aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için sınav ücreti ve hesap bilgileri, pa.edu.tr üzerinden ilan edilecek. Şehit ve vazife malulü yakını adaylar sınav ücreti ödemeyecek. Tüm tarih ve yer bilgileri yalnızca resmi internet sitesinden duyurulacak; posta yoluyla bildirim yapılmayacak.
Atama süreci
Sınavlarda başarılı olan ve POMEM eğitimini tamamlayan adaylar, eğitim sonunda polis memuru olarak atanacak. Yetkililer, resmi kanallar dışındaki açıklamalara itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.