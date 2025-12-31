TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura süreci il il netleşmeye devam ediyor. Hakkari’de sosyal konut kurasına katılmaya hak kazanan vatandaşların isim listeleri yayımlanırken, başvurusu uygun bulunmayan adaylar da açıklandı. Toplam bin 557 konutun yapılacağı Hakkari için kura çekim tarihi belli oldu. Peki, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Hakkari merkez ile Çukurca, Şemdinli, Derecik ve Yüksekova ilçelerinde TOKİ kura çekilişi ne zaman gerçekleştirilecek?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kuraya katılacakların isim listeleri açıklanmaya başlandı. Hakkari’de TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri de açıklandı. Hakkari’de bin 557 konut inşa edilecek. Peki Hakkari için TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak?
500 bin sosyal konut Hakkari kura çekilişi ne zaman?
TOKİ 500 bin konut hak sahibi belirleme kuraları için takvim netleşti. Muhalefeti nedeniyle Hakkari Kurası 31.12.2025 Saat:14:00'te T.C. Hakkari Valiliği Şehit Öğretmen Mücahid Tunç Konferans Salonu'nda yapılacaktır.
Hakkari merkez ve ilçeleri TOKİ sosyal konut kura çekimine katılacakların isim listesi açıklandı.
HAKKARİ KURA ÇEKİMİNE KATILACAKLAR VE BAŞVURUSU REDDEDİLLENLERİN İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
HAKKARİ TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
Hakkari TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
Hakkari'de 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Hakkari'de 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Hakkari'de 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.