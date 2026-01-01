Sakarya'da yarın okullar tatil mi son dakika? 2 Ocak Sakarya'da okullar tatil olacak mı? Valilik son dakika açıklamaları

İLÇE İLÇE SAKARYA’DA HAVA DURUMU

Adapazarı ve Serdivan’da soğuk hava etkisini sürdürürken, Erenler ve Arifiye’de yer yer yağış ihtimali bulunuyor. Akyazı, Hendek, Geyve ve Taraklı’nın yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve buzlanma riski dikkat çekiyor. Pamukova kırsalında sabah saatlerinde don olaylarının görülebileceği tahmin ediliyor. Bu tablo, okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair beklentiyi artırmış durumda.