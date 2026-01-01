TOKİ'nin Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 500 bin sosyal konut için Zonguldak kura takvimi, vatandaşlar tarafından büyük merakla takip ediliyor. Zonguldak TOKİ kura takvimi ne zaman açıklanacak, 500 bin konut kurasına katılacakların isimleri ve TOKİ kura sonuçları listesi detayları yoğun şekilde araştırılıyor. Zonguldak TOKİ başvuruları arasında yer alan vatandaşlar, kura çekilişi tarihlerini, hak sahibi isim listelerini ve sonuç sorgulama ekranını heyecanla bekliyor. Zonguldak'ta bin 872 sosyal konut inşa edilecek.
TOKİ 500 bin konut Zonguldak kura tarihi belli oldu mu?
Zonguldak TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekim tarihleri ise henüz duyurulmadı.
Zonguldak TOKİ 500 bin konut kura tarihleri nereden öğrenilecek?
Zonguldak TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekim tarihleri ise henüz duyurulmadı. TOKİ tarafından ilerleyen günlerde bütün illerin kura çekim tarihlerinin duyurulması bekleniyor. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve sonuçların çekilişi takip eden kısa süre içinde TOKİ’nin resmi internet sitesi ile e‑Devlet üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
TOKİ kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ sosyal konutların Zonguldak'ta inşa edileceği yerler
Zonguldak TOKİ konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
Zonguldak'ta 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Zonguldak'ta 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Zonguldak'ta 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.