Malatya ve Mardin'de yarın okullar tatil mi son dakika? 2 Ocak Malatya ve Mardin okullar tatil olacak mı? Valilik son dakika açıklamaları

MALATYA HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin saatlik tahminlerine göre Perşembe günü kent genelinde soğuk ve yer yer kar yağışlı bir hava etkili olacak. Sabah saatlerinde (09.00–12.00) hava -1 derece civarında seyrederken, hissedilen sıcaklık yine -1 derece olacak. Nem oranı yüzde 93 seviyesinde ölçülürken, rüzgârın ortalama 3 km/sa, zaman zaman 21 km/sa hıza ulaşması bekleniyor.

Öğle saatlerinde (12.00–15.00) sıcaklık 0 dereceye yükselse de hissedilen sıcaklık -2 derece olarak ölçülecek. Nem oranı yüzde 92, rüzgârın ortalama hızı 5 km/sa, maksimum hızı ise 25 km/sa olacak. Öğleden sonra (15.00–18.00) sıcaklık yeniden -1 dereceye düşerken, hissedilen sıcaklık -4 dereceye kadar inecek. Bu saatlerde rüzgârın ortalama 10 km/sa, maksimum 27 km/sa hızla esmesi bekleniyor.