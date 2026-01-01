‘Yüzyılın Konut Projesi’ kapsamında Türkiye genelinde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut için hak sahiplerini belirleyecek kura süreci başladı. Proje çerçevesinde 3 bin 334 konutun yapılacağı Ordu’da da TOKİ sosyal konut kura çekimlerine ilişkin tarihler vatandaşların gündeminde yer alıyor. Başvuru yapan binlerce kişi, Ordu TOKİ kura çekiminin ne zaman gerçekleştirileceğini ve 500 bin konut için belirlenen kura takviminin açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan ve Ünye 500 bin konut TOKİ kura çekiliş tarihi belli oldu mu?
TOKİ tarafından yürütülen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında ülke genelinde 500 bin sosyal konut inşa edilecek olup, bu büyük seferberlik Ordu için de önemli bir adım niteliğindedir. Ordu’da 3 bin 334 sosyal konut inşa edilmesi planlanmakta; bu konutlar Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan ve Ünye’de inşa edilecek. Peki TOKİ Ordu kura tarihi belli oldu mu? Ordu TOKİ 500 bin konut kurası ne zaman çekilecek?
TOKİ 500 bin konut Ordu kura tarihi belli oldu mu?
Ordu TOKİ 500 bin konut kura tarihleri nereden öğrenilecek?
Ordu TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekim tarihleri ise henüz duyurulmadı. TOKİ tarafından ilerleyen günlerde bütün illerin kura çekim tarihlerinin duyurulması bekleniyor. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve sonuçların çekilişi takip eden kısa süre içinde TOKİ’nin resmi internet sitesi ile e‑Devlet üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
TOKİ kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
Ordu'da Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan ve Ünye'de 500 bin sosyal konutlar yapılacak.
Ordu TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
Ordu'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Ordu'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Ordu'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.