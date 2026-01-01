Yeni Şafak
İstanbul'da yarın okullar tatil mi son dakika? 2 Ocak İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Valilik son dakika açıklamaları

1/01/2026, Perşembe
G: 1/01/2026, Perşembe
İstanbul’da beklenen kar yağışıyla birlikte 2 Ocak 2026 Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Öğrenci ve veliler, İstanbul Valiliği’nden gelecek olası kar tatili açıklamalarını yakından takip ediyor.

Hava durumu raporlarında yer alan kar yağışı tahminleri sonrası İstanbul’da “2 Ocak okullar tatil mi?” sorusu gündeme geldi. Eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği konusunda gözler valilikten yapılacak resmi duyurulara çevrildi.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Perşembe Günü Saat Saat Hava Durumu: Karla Karışık Yağmur Etkili Olacak

Meteoroloji'nin saatlik hava tahminlerine göre Perşembe günü günün ilk yarısında karla karışık yağmur etkili olurken, akşam saatlerinden itibaren bulutlu hava hakim olacak.

09.00 – 12.00 saatleri arasında karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı 1 derece, hissedilen sıcaklık da 1 derece olacak. Nem oranı yüzde 58 seviyesinde ölçülürken, rüzgarın ortalama 11 km/sa, zaman zaman ise 31 km/sa hızla esmesi bekleniyor.

12.00 – 15.00 saatleri arasında karla karışık yağmur devam edecek. Sıcaklık 3 dereceye yükselirken, nem oranı yüzde 49 olacak. Rüzgarın ortalama hızı 8 km/sa, maksimum hızı ise 25 km/sa olarak tahmin ediliyor.

15.00 – 18.00 saatlerinde de yağışlı hava etkisini sürdürecek. Termometreler 2 dereceyi gösterirken, nem oranı yüzde 55 olacak. Rüzgar hızının 9 km/sa, maksimum 20 km/sa seviyelerinde olması bekleniyor.

18.00 – 21.00 saatlerinden itibaren yağış yerini bulutlu havaya bırakacak. Sıcaklık 2 derece, nem oranı yüzde 50 olacak. Rüzgarın ortalama hızı 12 km/sa olarak ölçülecek.

21.00 – 24.00 saatleri arasında bulutlu hava devam edecek. Sıcaklık 2 derece, nem oranı yüzde 59 olacak. Rüzgarın ortalama 16 km/sa, maksimum ise 27 km/sa hızla esmesi bekleniyor.

Yetkililer, günün özellikle sabah ve öğle saatlerinde görülecek yağış nedeniyle buzlanma ve kaygan zemin riskine karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

2 OCAK CUMA İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma ünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.

