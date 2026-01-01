İstanbul'da yarın okullar tatil mi son dakika? 2 Ocak İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Valilik son dakika açıklamaları

12.00 – 15.00 saatleri arasında karla karışık yağmur devam edecek. Sıcaklık 3 dereceye yükselirken, nem oranı yüzde 49 olacak. Rüzgarın ortalama hızı 8 km/sa, maksimum hızı ise 25 km/sa olarak tahmin ediliyor.

15.00 – 18.00 saatlerinde de yağışlı hava etkisini sürdürecek. Termometreler 2 dereceyi gösterirken, nem oranı yüzde 55 olacak. Rüzgar hızının 9 km/sa, maksimum 20 km/sa seviyelerinde olması bekleniyor.

18.00 – 21.00 saatlerinden itibaren yağış yerini bulutlu havaya bırakacak. Sıcaklık 2 derece, nem oranı yüzde 50 olacak. Rüzgarın ortalama hızı 12 km/sa olarak ölçülecek.