TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilecek kura çekimlerine ilişkin takvim, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıklamalarının ardından netlik kazandı. Bu kapsamda Elazığ’da yapılması planlanan 3 bin 825 konut için başvurular yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar şimdi, Elazığ TOKİ 500 bin konut kura çekiminin hangi tarihte ve saat kaçta yapılacağını merak ediyor.
TOKİ 500 bin konut kura takvimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları sonrasında belli oldu. 3 bin 825 konutun inşa edileceği Elazığ’da sosyal konutlara yoğun başvuru oldu. Kura çekimi, 5 Ocak'ta Siirt ve Van, 6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı, 7 Ocak'ta ise Batman ile devam edecek. Ocak ayı içinde ise bir ilde kura çekim töreni düzenlenmesi planlanıyor. Peki Elazığ TOKİ 500 bin konut kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek, kura takvimi açıklandı mı?
TOKİ 500 bin konut Elazığ kura tarihi belli oldu mu?
Elazığ TOKİ 500 bin konut kura tarihleri nereden öğrenilecek?
Elazığ TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekim tarihleri ise henüz duyurulmadı. TOKİ tarafından ilerleyen günlerde bütün illerin kura çekim tarihlerinin duyurulması bekleniyor. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve sonuçların çekilişi takip eden kısa süre içinde TOKİ’nin resmi internet sitesi ile e‑Devlet üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
TOKİ kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
Elazığ 500 bin sosyal konutların olduğu yerler
Elazığ TOKİ kurasına katılacakların isim listesi için tıklayın
TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek?
İlk teslimatlar için ise tarihin Mart 2027 olarak belirlendiğini belirten Kurum, 2026 yılı içerisinde de teslim edilecek konutların olacağını söyledi.
Elazığ'da TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar?
Elazığ'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Elazığ'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Elazığ'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.