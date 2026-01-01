Düzce'de yarın okullar tatil mi son dakika? 2 Ocak Düzce'de okullar tatil olacak mı? Valilik son dakika açıklamaları

Düzce’de kış mevsimi etkisini sürdürürken, 2 Ocak 2026 Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Meteoroloji verilerine göre kent genelinde hafif kar yağışı beklenirken, öğrenci ve veliler Düzce Valiliği’nden gelecek olası kar tatili açıklamalarına odaklandı.
Soğuk hava ve kar yağışı ihtimali sonrası Düzce’de “2 Ocak okullar tatil mi?” sorusu gündeme geldi. Eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği konusunda gözler valilikten yapılacak resmi duyurulara çevrildi.
DÜZCE HAVA DURUMU
Düzce'de bugün ve önümüzdeki günlerde hava şartları özellikle sürprizlere açık görünüyor. Meteorolojik verilere göre;
Hava: Hafif kar yağışlı
Sıcaklık: -2°C
Yağış İhtimali: %41
Rüzgar Hızı: 14 km/s
Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren hafif kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar eksi derecelerde seyredecek, bu nedenle vatandaşların özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken dikkatli olmaları öneriliyor. Kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden olabileceği için yetkililer vatandaşları önlem almaya davet ediyor.
2 OCAK DÜZCE'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Düzce'de öğrenciler ve veliler için en merak edilen konu, 2 Ocak'ta okulların tatil olup olmayacağı. Şu an için valilikten resmi bir açıklama gelmedi. Bu nedenle okulların tatil edilip edilmeyeceği kesin olarak bilinmiyor.