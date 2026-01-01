15 TATİL TARİHLERİ 2025: Yarıyıl tatili ne zaman? MEB 1. dönem karneleri...

Yarıyıl tatili ne zaman sorusu öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya devam ediyor. MEB’in 2025-2026 eğitim öğretim takvimine göre ilk dönemin bitiş tarihi yaklaşırken, 15 günlük sömestr tatilinin başlangıç ve bitiş tarihleri de merak konusu oldu.