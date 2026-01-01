15 TATİL TARİHLERİ 2025: Yarıyıl tatili ne zaman? MEB 1. dönem karneleri...

15 tatil için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği yarıyıl tatili tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim takvimiyle netlik kazandı. İlk dönemin sona ermesiyle birlikte öğrenciler karne alacakları günü bekliyor. Peki sömestr tatili ne zaman başlayacak?
Yarıyıl tatili ne zaman sorusu öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya devam ediyor. MEB’in 2025-2026 eğitim öğretim takvimine göre ilk dönemin bitiş tarihi yaklaşırken, 15 günlük sömestr tatilinin başlangıç ve bitiş tarihleri de merak konusu oldu.
15 TATİL TARİHLERİ 2026 BELLİ OLDU
İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler, 16 Ocak 2026 Cuma günü 1. dönem karnelerini alacak.
Hafta sonu tatilinin hemen ardından yarıyıl tatili resmi olarak 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlamış olacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.
İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.
2. ARA TATİL TARİHLERİ
İkinci dönemin ara tatili 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.
Öğrenciler 2. döneme 23 Mart Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.