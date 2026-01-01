Bursa'da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Bursa'da okullar tatil olacak mı? Valilik son dakika açıklamaları

Bursa’da etkili olan soğuk hava ve kar yağışı sonrası gözler Valilikten yapılacak açıklamaya çevrildi. Öğrenci ve veliler, 2 Ocak Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Bursa Valiliği’nin kar tatiline ilişkin alacağı karar yakından takip ediliyor.
“2 Ocak Cuma Bursa’da okullar tatil mi?” sorusu gündemdeki yerini koruyor. Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesiyle birlikte öğrenciler ve veliler, Bursa Valiliği’nden gelecek son dakika açıklamalarını bekliyor.
BURSA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki 5 gün boyunca hava sıcaklıklarında önemli dalgalanmalar yaşanacak. Haftanın ilk günlerinde soğuk hava etkisini artırırken, ilerleyen günlerde sıcaklıklarda belirgin bir yükseliş bekleniyor.
01 Ocak Perşembe günü bölgede karla karışık yağmur bekleniyor. En düşük sıcaklık -5 derece, en yüksek sıcaklık ise 1 derece olacak. Nem oranı yüzde 59 ila 84 arasında değişirken, rüzgar saatte 9 km hızla esecek.
02 Ocak Cuma günü parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar gece -8 dereceye kadar düşerken, gündüz 5 dereceye kadar çıkacak. Rüzgar hızının 10 km/sa olması bekleniyor.
03 Ocak Cumartesi günü bulutlu hava hakim olacak. En düşük sıcaklık -1, en yüksek sıcaklık ise 13 derece olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızının 22 km/saye kadar çıkması bekleniyor.
04 Ocak Pazar günü sıcaklıklardaki artış devam edecek. Termometreler gece 9 dereceyi, gündüz ise 16 dereceyi gösterecek. Rüzgarın yine 22 km/sa hızla esmesi bekleniyor.
05 Ocak Pazartesi günü de bulutlu hava etkili olacak. En düşük sıcaklık 10, en yüksek sıcaklık 15 derece olacak. Rüzgar hızının 14 km/sa seviyelerinde olması öngörülüyor.
Uzmanlar, özellikle hafta başında yaşanacak don ve buzlanma riskine karşı sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
2 OCAK CUMA BURSA OKULLAR TATİL Mİ?
2 Ocak Cuma ünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.