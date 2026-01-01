Yeni yıla kısa bir zaman kala, 1 Ocak Perşembe günü toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığı vatandaşların gündeminde yer alıyor. 1 Ocak Perşembe günü de toplu ulaşım araçları olan otobüs, metro, metrobüs, tramvayın ücretsiz olup olmadığı merak kazandı.

1 OCAK'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte 1 Ocak'ta toplu ulaşımın ücretsiz olduğunu ve ek seferler konulduğunu bildirdi.

Ankara'da toplu ulaşım bedava mı?

Ankara'da Başkentray ücretsiz olacak. EGO otobüsleri, metro, Ankaray'ın ücretsiz olup olmadığı henüz kesinlik kazanmadı.

İzmir'de toplu taşıma ücretsiz mi?

İzmir'de de İZBAN bedava olacak. ESHOT otobüsleri, metro ve tramvayların durumu hakkında bir duyuru gelmedi.

1 OCAK 2026 HANGİ ARAÇLARLA ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK?