1 Ocak'ta ulaşım ücretsiz olacak mı? Yılın ilk günü vatandaşlar toplu ulaşım araçlarının 1 Ocak'ta ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Her gün defalarca kullanılan toplu ulaşım yolları resmi tatil günlerinde ücretsiz oluyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 1 Ocak Perşembe günü İETT otobüs, metro, metobüs, marmaray ücretsiz olacak mı? İşte yanıtı...
Yeni yıla kısa bir zaman kala, 1 Ocak Perşembe günü toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığı vatandaşların gündeminde yer alıyor. 1 Ocak Perşembe günü de toplu ulaşım araçları olan otobüs, metro, metrobüs, tramvayın ücretsiz olup olmadığı merak kazandı.
1 OCAK'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte 1 Ocak'ta toplu ulaşımın ücretsiz olduğunu ve ek seferler konulduğunu bildirdi.
Ankara'da toplu ulaşım bedava mı?
Ankara'da Başkentray ücretsiz olacak. EGO otobüsleri, metro, Ankaray'ın ücretsiz olup olmadığı henüz kesinlik kazanmadı.
İzmir'de toplu taşıma ücretsiz mi?
İzmir'de de İZBAN bedava olacak. ESHOT otobüsleri, metro ve tramvayların durumu hakkında bir duyuru gelmedi.
1 OCAK 2026 HANGİ ARAÇLARLA ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK?
1 Ocak Perşembe günü toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak. Uygulama Otobüs AŞ (Erguvan Otobüsler), İETT, Özel Halk Otobüsleri, Tramvay, Nostaljik Tramvay, Şehir Hatları Vapurları, Teleferik, Toplu Ulaşıma Entegre Özel Deniz Motorlarında geçerli olmuştu. Bu yıl da yine aynı araçlarda ulaşımın ücretsiz olması bekleniyor.