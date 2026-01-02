EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2026 SSK - BAĞKUR YENİ MAAŞ HESAPLAMALARI: 2026'da emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

2026'DA EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Emekli maaşı zam oranını Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak olan enflasyon oranı etkileyecek. Bir başka deyişle Aralık ayı 2026 enflasyon verileri açıklandığında 6 aylık enflasyon da belli olacak. Piyasa tahminlerine göre aralıkta aylık enflasyon yüzde 1,08 şeklinde gerçekleşecek.

Asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik artışla beraber emekliler kendilerine yapılacak zammı şimdiden hesaplamaya başladı. Şu ana kadar açıklanan TÜFE verinden hareketle 5 aylık enflasyon farkı 11,20 olarak gerçekleşti.