Malatya'da 13 Ocak Salı okullar tatil mi? Valilikten açıklaması var mı? Resmi duyuru yapıldı

22:0712/01/2026, Pazartesi
Malatya, kış şartlarını en fazla hisseden iller arasında yer alıyor. Soğuk ve kar yağışlı havanın etkili olduğu Malatya'da öğrenciler ise kar tatili haberlerini heyecanla bekliyor. Son dakika açıklaması ise az önce geldi. Peki Malatya'da 13 Ocak Salı günü okullar tatil edildi mi? İşte resmi duyuru.

Ülke genelinde birçok ilde etkili olan kar yağışıyla birlikte tatil haberleri de peş peşe geldi. Malatya'da da öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin yakından takip ettiği kar tatili hakkında resmi duyuru yapıldı. İşte Malatya için alınan tatil kararı.


MALATYA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 13 OCAK SALI

Malatya'nın Pütürge, Arapgir, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak, Doğanyol, Arguvan ve Darende ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildi.


Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve beklenen kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildiği belirtildi.


Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.


Öte yandan Yazıhan ilçesinde ise bazı okullardaki taşımalı eğitime yarın ara verildiği kaydedildi.


Bu arada Malatya-Darende ile Darende-Gürün kara yolu kar yağışı nedeniyle çekici ve kamyon trafiğine kapatıldı.

