Malatya'da 13 Ocak Salı okullar tatil mi? Valilikten açıklaması var mı? Resmi duyuru yapıldı

Ülke genelinde birçok ilde etkili olan kar yağışıyla birlikte tatil haberleri de peş peşe geldi. Malatya'da da öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin yakından takip ettiği kar tatili hakkında resmi duyuru yapıldı. İşte Malatya için alınan tatil kararı.