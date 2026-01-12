Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR? 15 tatil tarihi açıklandı mı, karne günü ne zaman?

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR? 15 tatil tarihi açıklandı mı, karne günü ne zaman?

11:2212/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
15 tatil ne zaman başlıyor?
15 tatil ne zaman başlıyor?

Milyonlarca öğrenci ve veli için geri sayım başladı. 15 tatilin ne zaman başlayacağı sorusu gündemdeki yerini korurken, gözler Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı tatil takvimine çevrildi. Birinci dönemin sona ereceği tarih ve karne günü araştırılıyor.

Okullarda birinci dönemin bitmesine kısa süre kala yarıyıl tatili takvimi merak konusu oldu. Öğrenciler 15 günlük tatilin başlangıç tarihini sorgularken, veliler karne gününün hangi tarihe denk geldiğini öğrenmek istiyor. MEB’in açıkladığı takvim detayları netleşti.

15 TATİL NE ZAMAN?

2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi konulu genelge, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm illere gönderilmişti.

Buna göre; 8 Eylül Pazartesi başlayan birinci dönem, 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü tamamlanacak.

İKİNCİ ARA TATİL TAKVİMİ

MEB'in yayımladığı 2025-2026 takvimiyle birlikte okullarda ikinci ara tatil tarihleri de belli oldu.

Buna göre; İkinci dönem ara tatili 31 Mart-4 Nisan arasında yapılacak.

#15 tatil
#okul
#sömestr
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ne zaman yapılacak? 2026 yılının ilk TCMB toplantı tarihi açıklandı mı?