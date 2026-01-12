15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR? 15 tatil tarihi açıklandı mı, karne günü ne zaman?

Milyonlarca öğrenci ve veli için geri sayım başladı. 15 tatilin ne zaman başlayacağı sorusu gündemdeki yerini korurken, gözler Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı tatil takvimine çevrildi. Birinci dönemin sona ereceği tarih ve karne günü araştırılıyor.
Okullarda birinci dönemin bitmesine kısa süre kala yarıyıl tatili takvimi merak konusu oldu. Öğrenciler 15 günlük tatilin başlangıç tarihini sorgularken, veliler karne gününün hangi tarihe denk geldiğini öğrenmek istiyor. MEB’in açıkladığı takvim detayları netleşti.
15 TATİL NE ZAMAN?
2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi konulu genelge, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm illere gönderilmişti.
Buna göre; 8 Eylül Pazartesi başlayan birinci dönem, 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü tamamlanacak.
İKİNCİ ARA TATİL TAKVİMİ
MEB'in yayımladığı 2025-2026 takvimiyle birlikte okullarda ikinci ara tatil tarihleri de belli oldu.
Buna göre; İkinci dönem ara tatili 31 Mart-4 Nisan arasında yapılacak.