15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR? 15 tatil tarihi açıklandı mı, karne günü ne zaman?

Okullarda birinci dönemin bitmesine kısa süre kala yarıyıl tatili takvimi merak konusu oldu. Öğrenciler 15 günlük tatilin başlangıç tarihini sorgularken, veliler karne gününün hangi tarihe denk geldiğini öğrenmek istiyor. MEB’in açıkladığı takvim detayları netleşti.

2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi konulu genelge, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm illere gönderilmişti.

Buna göre; 8 Eylül Pazartesi başlayan birinci dönem, 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü tamamlanacak.