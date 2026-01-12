Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 12 Ocak Pazartesi maç programı

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 12 Ocak Pazartesi maç programı

15:5112/01/2026, Pazartesi
G: 12/01/2026, Pazartesi
Futbolseverleri bugün de birbirinden çekişmeli maçlar bekliyor. Trendyol 1. Lig’de Ümraniyespor evinde Manisa FK’yı konuk edecek. Al Hilal - Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig’de kozlarını paylaşacak. İtalya Serie A’da da Juventus - Cremonese üç puan için mücadele edecek. İspanya La Liga ve FC Fransa Kupası maçları da nefes kesecek. Peki bugün hangi maçlar oynanacak, bugün kimin maçı var, maç saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 12 Ocak Pazartesi maç programı.

Spor tutkunlarını bugün de futbol dolu bir gün bekliyor. Süper Lig ve Avrupa’nın önde gelen liglerinde kritik karşılaşmalar sahne alacak. Trendyol 1. Lig’de zirve ve play-off hattını yakından ilgilendiren maçlar oynanırken, Suudi Arabistan Pro Lig’de yıldızlarla dolu dev mücadele futbolseverlerin ilgisini çekecek. Avrupa cephesinde ise Serie A ve La Liga’da üç puan mücadelesi nefesleri kesecek. Fransa Kupası’nda da sürpriz sonuçlara açık karşılaşmalar var. Peki bugün hangi maçlar var, maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 12 Ocak maç programı.

Bugün hangi maçlar oynanacak, bugün kimin maçı var?

19:30 Suudi Arabistan - Vietnam AFC U23 Şampiyonası Spor Smart

19:30 Ürdün - Kırgızistan AFC U23 Şampiyonası Smart Spor 2

20:00 Manisa FK - Ümraniyespor Trendyol 1. Lig TRT Spor

20:30 Genoa - Cagliari İtalya Serie A S Sport 2

20:30 Al Hilal - Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus

22:45 Juventus - Cremonese İtalya Serie A Sport 2

22:45 Liverpool - Barnsley İngiltere FA Cup tabii Spor

23:00 Sevilla - Celta Vigo İspanya La Liga S Sport

23:10 PSG - Paris FC Fransa Kupası Bein Sports 4

