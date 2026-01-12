Sinop, Samsun, Giresun, Ordu'da okullar tatil mi? 13 Ocak Salı ders var mı? Valilik açıklamaları

Meteorolojik değerlendirmelerin ardından orta ve doğu karadeniz bölgelerinde kuvvetli kar yağışının beklendiği bildiriliyor. Beklenen kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Samsun, Giresun ve Ordu'da yaşayan ve eğitimini sürdüren öğrenciler de yarın okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor. Bazı bölgeler için tatil kararı valilikler tarafından açıklandı. Peki Sinop, Ordu, Giresun, Samsun illerinde 13 Ocak Salı (yarın) okullar tatil mi? Resmi açıklama geldi mi? İşte son dakika tatil gelişmeleri.
Samsun, Giresun ve Ordu'nun bazı bölgelerinde beklenen yoğun kar yağışı ile tatil konusu da öğrencilerin bir numaralı gündem maddesi halinde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre, özellikle Samsun, Giresun, Ordu ve çevrelerinde kar yağışının etkili olacağı tahminleri yer alyıor. Bu gelişmelerle birlikte, öğrenciler de valiliklerden yapılacak açıklamaları merakla bekliyor. İşte kar tatiline yönelik güncel resmi duyurular.
ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ? 13 OCAK SALI
Ordu'nun bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitim yapılmayacak.
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ünye ilçelerindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile halk eğitimi merkezlerinde 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anasınıfına devam eden annelerin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
SAMSUN'DA OKULLAR TATİL Mİ? 13 OCAK SALI
Samsun'da kar tatiline yönelik valilik açıklaması henüz yer almıyor.
GİRESUN'DA OKULLAR TATİL Mİ? 13 OCAK SALI
Giresun'da okulların tatil edilmesi hakkında valilikten yapılan bir açıklama bulunmuyor.
SİNOP'TA OKULLAR TATİL Mİ? 13 OCAK SALI?
Sinop'ta okulların tatil edilmesine yönelik henüz valilik açıklaması yer almıyor. Resmi açıklamalar geldiğinde sayfamızda yer alacak.
METEOROLOJİ'DEN ORTA VE DOĞU KARADENİZ İÇİN KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de dün akşam saatlerinde Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde yağmur şeklinde başlayan yağışların, kuvvetli karla karışık yağmur ve zamanla kar, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç kesimleri ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli kar ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışların, Çorum ve Amasya'da bugün öğle saatlerine kadar, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt'ta yarın öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
Kayseri ve Niğde'nin yüksekleri ile Aksaray ve Nevşehir çevrelerinde de kuvvetli kar yağışı öngörülüyor. Yağışların salı günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.
Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanları için de çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.