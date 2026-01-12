Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Bayburt'ta yapılacak 723 sosyal konutun hak sahipleri, bugün saat 17.00’de Çoruh Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirleniyor. TOKİ, Bayburt merkezde 500, Arpalı'da 31, Çayıryolu köyünde 20, Aydıntepe'de 30, Demirözü'nde 79 ve Gökçedere'de 63 olmak üzere toplam 723 sosyal konut inşa edecek. İşte TOKİ Bayburt sosyal konut kurası çekiliş sonuçları isim listesi.