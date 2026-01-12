Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ Bayburt kura sonuçları: 500 bin konut Bayburt TOKİ kazananlar tam isim listesi

TOKİ Bayburt kura sonuçları: 500 bin konut Bayburt TOKİ kazananlar tam isim listesi

17:3312/01/2026, Pazartesi
G: 12/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Bayburt'ta yapılacak 723 sosyal konutun hak sahipleri, bugün saat 17.00'de Çoruh Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirleniyor. İşte TOKİ Bayburt sosyal konut kurası çekiliş sonuçları isim listesi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Bayburt'ta yapılacak 723 sosyal konutun hak sahipleri, bugün saat 17.00’de Çoruh Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirleniyor. TOKİ, Bayburt merkezde 500, Arpalı'da 31, Çayıryolu köyünde 20, Aydıntepe'de 30, Demirözü'nde 79 ve Gökçedere'de 63 olmak üzere toplam 723 sosyal konut inşa edecek. İşte TOKİ Bayburt sosyal konut kurası çekiliş sonuçları isim listesi.

BAYBURT TOKİ KONUT KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

TOKİ Bayburt kurası çekildiğinde kura sonuçları isim listesi burada yer alacaktır.


BAYBURT KURASI CANLI İZLE: TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

#TOKİ
#TOKİ kura sonuçları
#Bayburt TOKİ kura çekilişi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Bayburt kura sonuçları: 500 bin konut Bayburt TOKİ kazananlar tam isim listesi