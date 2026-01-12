İSTANBUL VALİLİĞİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak İstanbul'da okullar tatil olacak mı?

Meteoroloji’nin kar ve fırtına uyarısının ardından gözler 13 Ocak Salı günü için valiliklerden gelecek açıklamalara çevrildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edilirken, “13 Ocak okullar tatil mi?” sorusu öğrenciler ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.
Yurt genelinde etkili olması beklenen kar yağışı ve fırtına uyarısı, eğitim gündemini de hareketlendirdi. 13 Ocak Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda valiliklerden yapılacak açıklamalar beklenirken, milyonlarca öğrenci ve veli kararın netleşmesini bekliyor.
13 OCAK SALI GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ OLDU?
Yeni haftanın ilk gününde 12 ilde eğitim öğretim faaliyetlerine kar yağışı sebebiyle ara verildi. Kocaeli, Yalova, Tunceli, Malatya, Kahramanmaraş, Sivas, Sakarya, Yozgat, Sinop (taşımalı eğitim) Gümüşhane’nin yanı sıra İstanbul’da okullar tatil edildi. Ankara’da ise taşımalı eğitim yapan okullar tatil oldu. 13 Ocak Salı günü ise iller için değerlendirmeler devam ediyor.
13 Ocak Salı günü şu an için sadece Tunceli ilinde kar tatili olacak. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler ilgili ilin valilikleri üzerinden resmi açıklamaları takip edebilirler.
İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLDU?
İstanbul Valiliği tarafından henüz 13 Ocak Salı günü için karar verilmedi. İstanbul’da bazı bölgelerde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Silivri ve Çatalca’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini hissettirdi.