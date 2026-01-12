İSTANBUL VALİLİĞİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak İstanbul'da okullar tatil olacak mı?

13 OCAK SALI GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ OLDU?

Yeni haftanın ilk gününde 12 ilde eğitim öğretim faaliyetlerine kar yağışı sebebiyle ara verildi. Kocaeli, Yalova, Tunceli, Malatya, Kahramanmaraş, Sivas, Sakarya, Yozgat, Sinop (taşımalı eğitim) Gümüşhane’nin yanı sıra İstanbul’da okullar tatil edildi. Ankara’da ise taşımalı eğitim yapan okullar tatil oldu. 13 Ocak Salı günü ise iller için değerlendirmeler devam ediyor.