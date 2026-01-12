Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İSTANBUL VALİLİĞİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak İstanbul'da okullar tatil olacak mı?

İSTANBUL VALİLİĞİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak İstanbul'da okullar tatil olacak mı?

14:5712/01/2026, Pazartesi
G: 12/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Meteoroloji’nin kar ve fırtına uyarısının ardından gözler 13 Ocak Salı günü için valiliklerden gelecek açıklamalara çevrildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edilirken, “13 Ocak okullar tatil mi?” sorusu öğrenciler ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

Yurt genelinde etkili olması beklenen kar yağışı ve fırtına uyarısı, eğitim gündemini de hareketlendirdi. 13 Ocak Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda valiliklerden yapılacak açıklamalar beklenirken, milyonlarca öğrenci ve veli kararın netleşmesini bekliyor.

13 OCAK SALI GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ OLDU?

Yeni haftanın ilk gününde 12 ilde eğitim öğretim faaliyetlerine kar yağışı sebebiyle ara verildi. Kocaeli, Yalova, Tunceli, Malatya, Kahramanmaraş, Sivas, Sakarya, Yozgat, Sinop (taşımalı eğitim) Gümüşhane’nin yanı sıra İstanbul’da okullar tatil edildi. Ankara’da ise taşımalı eğitim yapan okullar tatil oldu. 13 Ocak Salı günü ise iller için değerlendirmeler devam ediyor.

13 Ocak Salı günü şu an için sadece Tunceli ilinde kar tatili olacak. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler ilgili ilin valilikleri üzerinden resmi açıklamaları takip edebilirler.

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLDU?

İstanbul Valiliği tarafından henüz 13 Ocak Salı günü için karar verilmedi. İstanbul’da bazı bölgelerde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Silivri ve Çatalca’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini hissettirdi.

#İstanbul
#okul
#Öğrenci
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Ordu kura çekilişi ne zaman, 500 bin konut kura tarihi belli oldu mu?