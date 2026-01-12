Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı yeni takvimle birlikte 2026 yılında Ramazan' bayramının ne zaman başlayacağı ve Ramazan Bayramı'nın hangi tarihlerde kutlanacağı netleşti. Bu yıl Ramazan bayramı ne zaman? 2026 bayram tatili kaç gün olacak? İşte 2026 Ramazan dönemine dair tüm ayrıntılar…
2026 Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tarihleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimine göre Ramazan ayı hangi gün başlayacak? İlk sahur ne zaman, Ramazan Bayramı hangi tarihlerde idrak edilecek? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte 2026 Ramazan takvimi…
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR 2026?
Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. İlk oruç bu tarihte tutulacak. 1 Ay sürecek olan Ramazan ayı 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN SÜRECEK?
Ramazan Bayramı toplam arefe günü ile birlikte 3,5 gün sürecek.
Arefe günü 19 Mart 2026 Perşembe
1. Gün 20 Mart 2026 Cuma
2. Gün 21 Mart 2026 Cumartesi
3. Gün 22 Mart 2026 Pazar
İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?
Ramazan Ayı 19 Şubat 2026 ile 19 Mart 2026 tarihleri arasında yaşanacak.Bu tarih itibarıyla ilk oruç tutulacak ve 18'ini 19'una bağlayan gece ilk teravih namazı kılınarak ve sahur vakti ile birlikte ilk oruca niyet edilecek.