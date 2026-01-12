Artvin TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? Artvin konut kurasına katılmaya hak kazananların isimleri listesi açıklandı mı?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri, belirlenen takvim doğrultusunda sürüyor. Artvin'de inşa edilecek konutlar için kura çekimi, TOKİ'nin resmi takvimine göre 11 Ocak 2026 Pazar günü gerçekleştirilecekti. Bin 20 konutun yapılacağı Artvin'de sosyal konut kurası henüz çekilmedi. Peki Artvin TOKİ kura ne zaman, TOKİ Artvin konut kurasına katılmaya hak kazananların listesi yayımlandı mı?
500 bin sosyal konut kura çekilişleri TOKİ’nin açıkladığı takvim doğrultusunda devam ediyor. 11 Ocak’ta Artvin konut kurası gerçekleştirilecek. Bin 20 konutun yapılacağı Artvin projesi için 10 Kasım-19 Aralık tarihleri arasında başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ Artvin kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesine odaklandı. Peki TOKİ Artvin kurasına katılacaklar listesi açıklandı mı?
Artvin TOKİ kura ne zaman, saat kaçta, belli oldu mu?
500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Artvin'de inşa edilecek konutlar için kura çekimi, TOKİ'nin resmi takvimine göre 11 Ocak 2026 Pazar günü gerçekleştirilmesi bekleniyor. Ancak TOKİ'nin canlı yayın kanalları ve resmi sitesinde Artvin için kura tarihi ve saatine yönelik yeni bir açıklama yapılmadı.
Artvin TOKİ kura çekilişi canlı izle
500 Bin Sosyal Konut Kura Çekilişi kapsamında Kura çekilişleri Youtube'da canlı olarak takip edilecek.
TOKİ Artvin kura çekilişine katılacaklar başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı mı?
Artvin’de TOKİ kura süreci yakından takip edilirken, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında başvuru yapan vatandaşlar kura listelerine odaklandı. Ancak TOKİ, Artvin için kuraya katılmaya hak kazananlar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listelerini şu ana kadar kamuoyuyla paylaşmadı.
500 bin konut Artvin kura çekilişine katılacaklar başvurusu reddedilenlerin isimleri İÇİN TIKLAYIN
ARTVİN TOKİ KONUT KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
TOKİ kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
ARTVİN TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
Artvin 500 bin sosyal konutlar nereye ne kadar yapılacak?
TOKİ tarafından 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Artvin merkezde Ardanuç, Arhavi, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat ve Yusufle’de konut inşa edilcek.
Artvin'de TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
Artvin'de 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Artvin'de 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Artvin'de 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
TOKİ EVLERİ NASIL OLACAK?
Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.
Projede yer alan konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+11, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.