Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak duyuruyla Kasım ayı askerlik yerleri bekleniyor. Askere gitmeye hazırlanan adaylar görev süresince gerekli olacak eşya listesini kontrol etmeye başladı. Askere giderken alınması gerekenler neler? Hangi eşyalar lazım? İşte asker malzemeleri ve eşya listesi 2026
Askere gitme hazırlığı içerisinde olanların araştırdığı konu başlıklarından biri askere giderken alınması gerekenlerdir. Başvurusu yapmış ve nereye gideceği açıklanmış kişiler, yolculuk hazırlığına başlar. “Asker çantasında neler olmalı, askerde neler yasak, askere lazım olacak eşyalar, asker alışverişi” gibi konular hazırlık süresince sıklıkla araştırılır. İşte askere giderken alınması ve alınmaması gereken malzemeler...
Askere giderken alınacaklar listesi kişinin ihtiyacına göre değişken olabilir. Fakat belirgin temel ihtiyaçların temin edilmesi gereklidir. Erkeklerin askerlik dönemi yıllarca anlatılacak bir konudur. Kimi zaman acı bir anıyla kimi zamanda komedi bir durumla birlikte mutlaka anlatılır. Hatta hiç bitmeyen sohbet konularıdır desek doğru olur. Gerekli olanlar listesi ise genel olarak şöyle sıralanır.
Askere Giderken Alınması Gerekenler
Askerlerin mutlaka yanında bulundurması gereken eşyalar aşağıdadır. İşte karşınızda 2024 askere giderken alınacaklar listesi;
· İç çamaşırı (Boxer)
· Ayak kokusunu önleyici toz
· Tıraş malzemeleri seti (Köpük, kolonya, tıraş bıçağı)
· Boyun askılı cüzdan
· Kol saati
· Kulak tıkacı
· Kulak çubuğu
· Banyo çamaşırı
· El sabunu
· Şampuan
· Koltuk altı deodorantı
· Nemlendirici krem
· Diş bakım seti (diş macunu, diş ipi, diş fırçası)
· Burun spreyi
· Banyo lifi
· Havlu – Mavi renk
· Terlik – Siyah renk
· Tırnak bakım seti ( tırnak makası, törpü)
· Yara bandı
· Kağıt ürünleri ( ıslak mendil, tuvalet kağıdı, peçete)
· Bot boyası
· Bot tabanı – Silikon taban
· Kirli çamaşır filesi
· Temizleme fırçası
· Dikiş seti
· Kilit seti ( bot kilidi, dolap kilidi)
· Siyah ve kırmızı tükenmez kalem
· Not defteri
· Kontörlü kart
· Sivil giysiler
Asker eşyaları nelerdir?
Asker eşyaları askeriyeye gittiğiniz zaman size TSK tarafından zimmetlenen eşyalardır. Asker malzemeleri seti içerisinde bu malzemelerden bir kaçı bulunmaktadır. Lakin yedek bulundurmanız ve istediğiniz markayı rahatça kullanabilmeniz açısından asker malzemeleri seti kesinlikle bulundurulmalıdır. Askeriyede verilen asker eşyaları şu şekildedir;
· Askeri giyim ürünleri ( pantolon, gömlek, parka, şapka)
· Ayakkabı ( Yazlık ve kışlık bot, spor ayakkabı)
· Eşofman takımı
· Ayak giyim ürünleri ( terlik, çorap, spor çorap)
· Apoletsiz er gömleği ve er elbisesi
· Haki renk boxer ve atlet
· Banyo şortu
· Spor şortu
· Havlu çeşitleri ( banyo havlusu, yüz havlusu)
· Yeşil palaska
· Künye zinciri
· Künye levhası
· Diş macunu ve diş fırçası
· Terlik
· Şampuan
· Tıraş köpüğü ve tıraş bıçağı
· Kulak tıkacı
· Nefte
Kışın Askere Giderken Alınması Gerekenler
Askerlik başvurusunun ardından sevk belgesi çıkan bireyler, askere giderken alınması gerekenler konusuna kafa yorar. Görev sırasında ihtiyacınız olan eşyalar için asker seti şeklinde hazır paketler bulunur. Ancak kişisel ihtiyaçlarınıza göre de hazırlayabilirsiniz. Özellikle de kışın askere gidecek bireyler, soğuğun en yoğun olduğu nöbet saatlerinde sıkı giyinmeye özen göstermelidir.
İçlik gibi korunaklı sıcak tutan kıyafetler bu durumda faydalı olur. Aynı zamanda “soğuk kış günlerinde askerde gece yatarken ne giyilir?” sorusuna da yanıt arayanlar için sıcak tutan ve terletmeyen kıyafetler önerilmektedir. Koğuş içerisinde giyebileceğiniz kıyafetlerin olması da önemlidir. Kış mevsiminde askere gidecekler için elzem ihtiyaçlar şu şekildedir;
- Termal içlik
- Kalın asker çorabı
- Askeri mont
- Su geçirmez askeri bot
- Askeri ayakkabı
- Eldiven ve bere
- Boyunluk
- Tıraş takımı, duş malzemeleri gibi kişisel bakım ürünleri
- Cep ısıtıcıları
Askere telefon götürülür mü?
Askere gidecek gençler için en zor konulardan biri sayılan hasretlik ve telefon konuşmaları oldukça önemli şekilde değerlendirilmektedir. Hatta yeni askere gidecek kişilerin araştırdığı sorulardan biri askerde tuşlu telefon serbest mi şeklindedir. Çağımız teknolojik bir çağ ve her an yanımızdan ayırmadığımız telefonlarla yaşarken birden telefonsuz kalmak zor bir süreçtir. Bu yüzden en donanımsız telefon tipi olan tuşlu telefon ankesörlü telefon yerine kullanılmak istenebilir. Fakat telefon kullanımı yasaktır. Bazı durumlarda kaçamak şeklinde kullanan askerler vardır. Fakat çok uyanık olmanız gerektiği gibi internetsiz telefon olmasına da dikkat etmelisiniz. Özel durumlarda komutanlar zaten görüşmenize izin verecektir. Bu yüzden en baştan bu durumu ciddiye alıp kesinlikle telefon götürülmemesi en doğrusudur. Çünkü cezası vardır.
Askerlik Muayenesi Nasıl Yapılır?
Askerlik muayenesi nasıl yapılır sorusuna istinaden öncelikle vatandaşın e-devlet sistemine giriş yapması gerekir. Ardından askeri muayene işlemlerine tıklanır ve gereken işlem başlatılır. Başlatılan işlem sonrası bağlı bulunduğunuz sağlı kuruluşu veya herhangi hastaneden sağlık muayenesi yaptırılır. Sağlık raporu beraberinde askerliği yapmanız mümkündür. Tam tersi olarak askerlikten muaf olma durumu da sağlık raporu ile belirlenmektedir. En önemli başlangıcın askerlik muayenesi olduğu bilinir. Kişinin ameliyat geçirmiş olması veya engelleyici her sağlık sorunu önemli yer tutmaktadır. Ayrıca kilo durumu da çok önemlidir.