ASKİ'den yeni su kesintisi duyurusu: Ankara'nın 2 ilçesinde ve çok sayıda mahallesinde su kesintisi yapılacak

ASKİ'den yeni su kesintisi duyurusu: Ankara'nın 2 ilçesinde ve çok sayıda mahallesinde su kesintisi yapılacak

09:3012/01/2026, lundi
Ankara’da su kesintisi takvimi yeniden duyuruldu. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, 12 Ocak Pazartesi günü kent genelinde 2 ilçenin bazı mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacağını açıkladı. ASKİ’nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan bilgilere göre; Mamak ve Çankaya’da kesintinin başlangıç ve bitiş saatleri netleşti. Ankaralıların merakla takip ettiği kesintilere ilişkin ayrıntılar kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, Ankara’da sular ne zaman verilecek, hangi mahallelerde ve kaç saat kesinti yaşanacak? İşte 12 Ocak Pazartesi Ankara su kesintisi güncel listesi

 Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, yarın 09.00-21.00 saatleri arasında 2 ilçedeki bazı mahallelerde su kesintilerinin yaşanabileceğini bildirdi. Peki, Ankara’da sular ne zaman verilecek, hangi ilçelerde ve kaç saat kesinti yaşanacak? İşte 12 Ocak Pazartesi Ankara su kesintisi güncel listesi.

MAMAK’TA SU KESİNTİSİNDEN ETKİLENECEK MAHALLELER

Plansız Kesinti

Arıza Tarihi: 12.01.2026 09:00:00

Tamir Tarihi: 12.01.2026 21:00:00

Mamak İlçesi, Lalahan Karşıyaka ve İstasyon mahallelerinde Enerji Sa kaynaklı kesinti olduğundan susuzluk yaşanmaktadır. 12.Ocak.2026 saat-09:00 ile 12.Ocak 2026 saat- 21:00 saatleri arasında su verilemeyecektir.

Etkilenen Yerler: LALAHAN ve KARŞIYAKA MAHALLELERİ.

ÇANKAYA’DA SU KESİNTİSİNDEN ETKİLENECEK MAHALLELER

Plansız Kesinti

Arıza Tarihi: 12.01.2026 09:15:00

Tamir Tarihi: 12.01.2026 14:00:00

Çankaya İlçesi ,Yukarı Ayrancı mahallesi üst kotları, Aziziye mahallesi üst kotları, Gaziosmanpaşa mahallesi üst kotları, Çankaya, Büyükesat, Kazım Özalp, Bademlilere, Bağcılar mahallelerine, 600'lük İçme suyu hattında yaşanan arıza nedeniyle, 12 Ocak 2026 saat-09.15 ile 12 Ocak 2026 saat- 14:00 saatleri arasında su verilemeyecektir.

Etkilenen Yerler: Yukarı Ayrancı mahallesi üst kotları, Aziziye mahallesi üst kotları, Gaziosmanpaşa mahallesi üst kotları, Çankaya, Büyükesat, Kazım Özalp, Bademlilere, Bağcılar mahalleleri.

