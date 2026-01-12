Muş'ta okullar tatil mi? 13 Ocak yarın ders var mı? Son dakika Muş Valiliğinden açıklama

Muş'ta kar yağışı sürüyor. Meteoroloji'den yapılan değerlendirmeler ile Muş'ta kar yağışının etkisini arttırması beklenirken, öğrenciler de okullar tatil mi? sorusuna yanıt arıyor. Muş Valiliği ise yayınladığı son dakika duyuru ile tatil konusuna açıklık getirdi. İşte Muş'ta 13 Ocak Salı günü için alınan tatil kararı ve son gelişmeler.
Türkiye'nin büyük bölümünde etkisini arttıran soğuk ve kar yağışlı hava Muş'ta da etkili oluyor. Kent'te öğrenciler kar tatili haberini beklerken, resmi açıklama Muş Valiliğinden geldi.
MUŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ? 13 OCAK
Muş’ta yoğun kar yağışı, buzlanma ve çığ riski nedeniyle 13 Ocak Salı günü okullar tatil edilirken, bazı kamu personeli de idari izinli sayılacak.
Son meteorolojik değerlendirmelere göre Muş genelinde gece saatlerinden itibaren etkisini artırması ve yarın da devam etmesi beklenen kuvvetli kar yağışı, buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ riski oluşturuyor.
Yaşanabilicek olumsuzluklara karşı alınan tedbirler kapsamında 13 Ocak Salı günü Muş genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.
Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personel de aynı gün idari izinli sayılacak.