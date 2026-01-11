TOKİ Gümüşhane kura sonuçları isim listesi: 500 bin sosyal konut Gümüşhane hak sahipliği KURASI CANLI İZLE

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Gümüşhane için merakla beklenen kura çekimi yapılıyor yapıldı. TOKİ Batman kura çekilişi, 7 Ocak’ta Gümüşhane Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda saat 10.00’da gerçekleştirilecek Proje çerçevesinde il merkez ve ilçelerde 940 sosyal konutun inşa edilmesi planlanıyor. İşte 500 bin konut TOKİ Gümüşhane kura sonuçları isim listesi.

1 /5 Gümüşhane’de TOKİ konutlarında hak sahipleri belirlendi Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Türkiye genelinde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri sürüyor. Bu kapsamda TOKİ Gümüşhane kura çekimi 12 Ocak’ta gerçekleştirilecek. Gümüşhane’de 940 sosyal konutlar için düzenlenecek kura, Gümüşhane Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda saat 10.00’da yapılacak. Vatandaşlar, kura sonuçlarını TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden sorgulayabilecek. İşte 500 bin konut TOKİ Gümüşhane kura sonuçları isim listesi.

2 /5 TOKİ KURA ÇEKİMİ NEREDEN CANLI İZLENECEK? TOKİ 500 bin konut kura çekimi canlı yayında, noter huzurunda yapılacak. 500 bin konut kura çekimi canlı yayını TOKİ’nin resmi Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak.

3 /5 GÜMÜŞHANE TOKİ KONUT KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK? TOKİ Gümüşhane kurası çekildiğinde kura sonuçları isim listesi burada yer alacaktır.

4 /5 Gümüşhane TOKİ kurasına katılacaklar listesi yayınlandı mı? 500 bin sosyal konut projesinde Gümüşhane TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri yayımlandı.