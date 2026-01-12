İstanbul'da okullar tatil mi? 13 Ocak yarın İstanbul'da okul açık mı, ders var mı? Valilik açıklaması son durum

İstanbul'da bugün okulların tatil olmasının ardından gözler yarın için alınacak karara çevrildi. İstanbul'da günün erken saatlerinden itibaren bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu. Özellikle yüksek kesimlerde görülen kar yağışının, yapılan meteorolojik değerlendirmeler neticesinde yarın sabah saatlerine kadar aralıklarla süreceği öngörüler arasında. Öğretmen, veli, okul çalışanları ile öğrencilerin yakından takip ettiği kar tatiline yönelik valilikten yapılacak açıklama ise merakla bekleniyor. Peki İstanbul'da 13 Ocak Salı günü okullar tatil mi, ders olacak mı? İşte İstanbul için güncel hava durumu tahminleri ile tatil hakkındaki son gelişmeler.
İstanbul'da kar yağışı bazı ilçelerde aralıklarla ve hafif şekilde sürüyor. Soğuk ve kar yağışlı havayla birlikte, bugün tatil edilen okullar için yarınki (13 Ocak Salı) durum da şimdiden merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son hava durumu tahminlerinde kar yağışının yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği ancak soğuk ve yağmurlu havanın bir süre daha etkili olması beklendiği bildirildi. Peki İstanbul'da yarın için kar tatili var mı? Valilik duyurusu geldi mi? İşte son durum.
İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 OCAK SALI
İstanbul'da kar tatili öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yarın için kar tatiline yönelik İstanbul Valiliğinden henüz bir açıklama yapılmadı. İstanbul'da kar yağışının hayatı olumsuz etkileyecek seviyelerde olmaması nedeniyle, yarın okulların açık olacağı tahmin ediliyor. Resmi açıklamalar yapılması halinde sayfamızda yer alacak.
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN HAVA DURUMU UYARISI
İstanbul Valiliği, kentte sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceğini, kar yağışı ve kuvvetli poyrazın etkisini sürdürdüğünü bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, kentte bugün havanın çok bulutlu olduğunu, karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışı beklendiği belirtildi.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceğinin tahmin edildiği, gün boyu 2-5 derece arasında olmasının beklendiği, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli eseceği, maksimum rüzgar hızının il genelinde saatte 40-60 kilometreye kadar ulaşacağı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmekte olup, kar yağışı ve kuvvetli poyraz etkisini sürdürmektedir. Takip eden günlerde sıcaklıkların kademeli olarak artması ve hafta ortasında yağışın yağmura dönmesi beklenmektedir. Rüzgarın sabah saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Buzlanma ve kuvvetli rüzgarın yol açabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması önerilir."
Açıklamada, kentte havanın yarın parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, -1 ile 4 derece, 14 Ocak Çarşamba parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 3 ile 10 derece, 15 Ocak Perşembe parçalı bulutlu 8 ile 12 derece, 16 Ocak Cuma parçalı bulutlu 7 ile 12 derece olmasının beklendiği bildirildi.