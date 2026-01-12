İstanbul'da okullar tatil mi? 13 Ocak yarın İstanbul'da okul açık mı, ders var mı? Valilik açıklaması son durum

İstanbul'da kar yağışı bazı ilçelerde aralıklarla ve hafif şekilde sürüyor. Soğuk ve kar yağışlı havayla birlikte, bugün tatil edilen okullar için yarınki (13 Ocak Salı) durum da şimdiden merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son hava durumu tahminlerinde kar yağışının yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği ancak soğuk ve yağmurlu havanın bir süre daha etkili olması beklendiği bildirildi. Peki İstanbul'da yarın için kar tatili var mı? Valilik duyurusu geldi mi? İşte son durum.



