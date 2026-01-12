Yeni Şafak
Bingöl'de okullar tatil mi, 13 Ocak Salı okul var mı? Bingöl Valiliğinden açıklama

21:5712/01/2026, الإثنين
Bingöl'de etkili olmaya devam eden soğuk ve kar yağışlı havanın ardından tatil açıklamaları da geldi. Bingöl Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle okulların 1 gün daha tatil edildiğini duyurdu. İşte resmi açıklamalar.

Meteoroloji'nin yaptığı hava durumu tahminleri sonrasında, soğuk ve kar yağışlı havanın etkisini gösterdiği Bingöl'de bugün okullar tatil edilmişti. Yapılan son dakika valilik açıklamasıyla Bingöl'de okulların yarın da tatil olduğu bildirildi.


BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ? 13 OCAK SALI


Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.


Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, kent genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi.


Açıklamada, "Olumsuz hava koşullarının aşırı buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ şeklinde olacağı yönündeki tahminler doğrultusunda, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma amacıyla 13 Ocak Salı günü il merkezimiz ile ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli, hamile, ağır kronik rahatsızlığı olan personelimiz ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır." ifadelerine yer verildi.


Bingöl'de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verilmişti.


#bingöl
#okul tatili
#13 ocak salı
#bingöl valiliği
#kar yağışı
#soğuk hava
#olumsuz hava şartları
#eğitime ara
#Bingöl'de okullar tatil mi
#valilik kararı
