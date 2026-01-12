Öğretmen atamaları ve yer değiştirme başvuruları ne zaman? MEB 2026 takvimini duyurdu

2026 yılı Millî Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirmesi ile öğretmenlerin yer değiştirme takvimi açıklandı. Binlerce eğitimcinin yakından takip ettiği atama ve yer değiştirme tarihlerinin netleşmesiyle başvuruların ne zaman başlayacağı da araştırıldı. Peki 2026 öğretmen atamaları ve yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak? İşte MEB takvimi...
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) 2026 yılı proje okulları öğretmen atama, yönetici görevlendirme ve öğretmen yer değiştirme takvimini yayımladı.
MEB TAKVİMİ BELLİ OLDU
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atamaları, yönetici görevlendirmeleri ve öğretmenlerin yer değiştirmelerine ilişkin 2026 yılı takvimi açıklandı.
ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirme için tercih başvuruları 5-8 Mayıs'ta, yeniden yönetici görevlendirmeleri için tercih başvuruları ise 11-15 Haziran'da yapılacak.
İlk defa yönetici görevlendirmeleri tercih başvuruları ise 24-26 Haziran'da, yöneticilikten ayrılan yöneticilerin yeniden görevlendirilmesi için tercih başvuruları 17-22 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU TARİHLERİ
Öğretmenlerin yer değiştirme takvimine göre, İl içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları 4-6 Mayıs, iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları da 14-20 Mayıs 2026 tarihlerinde yapılacak.
