E-Karneye nasıl bakılır 2026?





2026 yılında karneleri fiziksel olarak alamayan öğrenciler, e-Karne ile notlarını ve başarı belgelerini online olarak görüntüleyebilecek. E-Okul üzerinden karne görüntüleme ekranı sorgulanıyor.

Yarıyıl tatilinin başlangıcıyla birlikte, öğrenciler ve veliler karne notlarına odaklandı. E-Karne uygulaması sayesinde, karnelerinizi dijital ortamda görebilirsiniz.

E-Karne görüntüleme işlemi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) belirlediği takvim doğrultusunda 16 Ocak Cuma günü itibarıyla başlayacak. E-Karne sistemi, öğrencilerin ve velilerin kolaylıkla erişebileceği bir platform sunuyor. Öğrenciler not bilgilerini, ortalamalarını ve aldıkları takdir veya teşekkür belgelerini görüntüleyebilecek.

E-Karne erişimi için, öğrencilerin T.C. kimlik numaraları ve okul numaraları yeterli olacaktır. Bu bilgilerle E-Okul sistemine giriş yapılarak, karne notlarına kolayca ulaşılabilir.

Bu süreçte, öğrencilerin ve velilerin en çok merak ettiği konulardan biri de E-Karne'nin erişime açılma zamanı. 16 Ocak Cuma günü saat 10.00'dan itibaren e-okul.meb.gov.tr adresinden e-Karne'lere erişim sağlanabilecek.