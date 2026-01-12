Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Okullarda 1. dönem sona eriyor! 15 tatil öncesi karneler ne zaman, hangi gün verilecek?

Okullarda 1. dönem sona eriyor! 15 tatil öncesi karneler ne zaman, hangi gün verilecek?

14:5512/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Okullarda birinci dönemin bitmesine kısa bir zaman kala, karne günü tarihi merak kazandı. 15 günlük yarıyıl tatilinde dinlenmek ve kafa dağıtmak isteyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 tatil takvimini araştırıyor. 15 tatil ne zaman başlayacak, karne günü ne zaman? 15 tatil öncesi karneler ne zaman, hangi gün verilecek? İşte okullarda birinci dönemin bitiş tarihi.

KARNELER NE ZAMAN DAĞITILACAK?

MEB’in açıklamasına göre öğrenciler, 16 Ocak 2026 Cuma günü karnelerini alacak. Karne dağıtımı ile birlikte hafta sonu tatili de devreye girecek ve böylece öğrenciler fiilen sömestr tatiline başlamış olacak. Bu yıl yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ders başı yaparak ikinci döneme başlayacak. Bu düzenleme sayesinde öğrenciler yaklaşık 14 günlük bir tatil süresine sahip olacak.

2025–2026 EĞİTİM YILI TATİL TAKVİMİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN YAYIMLADIĞI TAKVİME GÖRE YIL İÇİNDEKİ TÜM TATİL VE ARA TATİL DÖNEMLERİ ŞU ŞEKİLDE:

Birinci Ara Tatil: 10–14 Kasım 2025

Yarıyıl (Sömestr) Tatili: 19–30 Ocak 2026

İkinci Ara Tatil: 16–20 Mart 2026

Okulların Kapanışı: 26 Haziran 2026




İKİNCİ ARA TATİL

Takvimde dikkat çeken bir diğer detay ise ikinci ara tatilin Ramazan Bayramı ile çakışması. 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ara tatil, 20 Mart Cuma günü sona erecek ve aynı gün Ramazan Bayramı’nın ilk gününe denk gelecek.

E-Karneye nasıl bakılır 2026?


2026 yılında karneleri fiziksel olarak alamayan öğrenciler, e-Karne ile notlarını ve başarı belgelerini online olarak görüntüleyebilecek. E-Okul üzerinden karne görüntüleme ekranı sorgulanıyor.

Yarıyıl tatilinin başlangıcıyla birlikte, öğrenciler ve veliler karne notlarına odaklandı. E-Karne uygulaması sayesinde, karnelerinizi dijital ortamda görebilirsiniz.

E-Karne görüntüleme işlemi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) belirlediği takvim doğrultusunda 16 Ocak Cuma günü itibarıyla başlayacak. E-Karne sistemi, öğrencilerin ve velilerin kolaylıkla erişebileceği bir platform sunuyor. Öğrenciler not bilgilerini, ortalamalarını ve aldıkları takdir veya teşekkür belgelerini görüntüleyebilecek.

E-Karne erişimi için, öğrencilerin T.C. kimlik numaraları ve okul numaraları yeterli olacaktır. Bu bilgilerle E-Okul sistemine giriş yapılarak, karne notlarına kolayca ulaşılabilir.

Bu süreçte, öğrencilerin ve velilerin en çok merak ettiği konulardan biri de E-Karne'nin erişime açılma zamanı. 16 Ocak Cuma günü saat 10.00'dan itibaren e-okul.meb.gov.tr adresinden e-Karne'lere erişim sağlanabilecek.

#karne günü
#meb
#1.dönem karne günü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı Meclis'ten geçti mi, ne zaman onaylanacak? 20 bin TL taban maaş bu ay ödenecek mi? KÖK aylıkta yeni düzenleme