Okullarda birinci dönemin bitmesine kısa bir zaman kala, karne günü tarihi merak kazandı. 15 günlük yarıyıl tatilinde dinlenmek ve kafa dağıtmak isteyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 tatil takvimini araştırıyor. 15 tatil ne zaman başlayacak, karne günü ne zaman? 15 tatil öncesi karneler ne zaman, hangi gün verilecek? İşte okullarda birinci dönemin bitiş tarihi.
KARNELER NE ZAMAN DAĞITILACAK?
MEB’in açıklamasına göre öğrenciler, 16 Ocak 2026 Cuma günü karnelerini alacak. Karne dağıtımı ile birlikte hafta sonu tatili de devreye girecek ve böylece öğrenciler fiilen sömestr tatiline başlamış olacak. Bu yıl yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ders başı yaparak ikinci döneme başlayacak. Bu düzenleme sayesinde öğrenciler yaklaşık 14 günlük bir tatil süresine sahip olacak.
2025–2026 EĞİTİM YILI TATİL TAKVİMİ
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN YAYIMLADIĞI TAKVİME GÖRE YIL İÇİNDEKİ TÜM TATİL VE ARA TATİL DÖNEMLERİ ŞU ŞEKİLDE:
Birinci Ara Tatil: 10–14 Kasım 2025
Yarıyıl (Sömestr) Tatili: 19–30 Ocak 2026
İkinci Ara Tatil: 16–20 Mart 2026
Okulların Kapanışı: 26 Haziran 2026
İKİNCİ ARA TATİL
Takvimde dikkat çeken bir diğer detay ise ikinci ara tatilin Ramazan Bayramı ile çakışması. 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ara tatil, 20 Mart Cuma günü sona erecek ve aynı gün Ramazan Bayramı’nın ilk gününe denk gelecek.
E-Karneye nasıl bakılır 2026?
2026 yılında karneleri fiziksel olarak alamayan öğrenciler, e-Karne ile notlarını ve başarı belgelerini online olarak görüntüleyebilecek. E-Okul üzerinden karne görüntüleme ekranı sorgulanıyor.
Yarıyıl tatilinin başlangıcıyla birlikte, öğrenciler ve veliler karne notlarına odaklandı. E-Karne uygulaması sayesinde, karnelerinizi dijital ortamda görebilirsiniz.
E-Karne görüntüleme işlemi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) belirlediği takvim doğrultusunda 16 Ocak Cuma günü itibarıyla başlayacak. E-Karne sistemi, öğrencilerin ve velilerin kolaylıkla erişebileceği bir platform sunuyor. Öğrenciler not bilgilerini, ortalamalarını ve aldıkları takdir veya teşekkür belgelerini görüntüleyebilecek.
E-Karne erişimi için, öğrencilerin T.C. kimlik numaraları ve okul numaraları yeterli olacaktır. Bu bilgilerle E-Okul sistemine giriş yapılarak, karne notlarına kolayca ulaşılabilir.
Bu süreçte, öğrencilerin ve velilerin en çok merak ettiği konulardan biri de E-Karne'nin erişime açılma zamanı. 16 Ocak Cuma günü saat 10.00'dan itibaren e-okul.meb.gov.tr adresinden e-Karne'lere erişim sağlanabilecek.