TOKİ İzmir Bergama sosyal konut belirleme kurası çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı

11:1412/01/2026, Pazartesi
G: 12/01/2026, Pazartesi
TOKİ tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvurusu toplanan İzmir Bergama 1000/ 250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; İzmir İli, Bergama İlçesi, Zafer Mah. 996 Konut Projesi; 2+1 nitelikli 804 adet, 3+1 nitelikli 192 adet olmak üzere toplam 996 adet konut için Konut Belirleme Kurası çekildi. İşte TOKİ İzmir Bergama konut kura sonuçları isim listesi.

İZMİR BERGAMA KONUT BELİRLEME KURASI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

