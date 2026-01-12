Kök Maaş Sorunu Devam Ediyor mu?

Birçok emekli için "kök maaş" hala en kritik konu. Eğer kök maaşınız yapılan %12,19'luk zamdan sonra bile 20.000 TL'nin altında kalıyorsa, devlet bu rakamı 20.000 TL'ye tamamlayacak. Aradaki fark Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak. Uzmanlar, bu düzenlemenin Hazine’ye maliyetinin yaklaşık 69,5 milyar TL olacağını belirtiyor.