Türkiye genelindeki 16 milyondan fazla emekliyi ilgilendiren maaş zammı süreci netlik kazandı. Milyonların beklediği "en düşük emekli maaşı" rakamı, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in TBMM’ye sunduğu kanun teklifiyle resmen açıklandı. Temmuz 2025'te 16 bin 881 TL olarak uygulanan taban aylık tutarı, Ocak 2026 döneminden itibaren geçerli olmak üzere yeniden revize edildi. İşte konuya ilişkin ayrıntılar.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon farkı olan %12,19'luk artışın ardından, kök maaşı düşük kalan emekliler için "tamamlama" düzenlemesi devreye alındı. Meclis’e sunulan yeni yasa teklifine göre, en düşük emekli aylığı alan 4,9 milyon vatandaşın cebine girecek net tutar belli oldu. İşte 2026 yılı Ocak-Haziran döneminde uygulanacak zamlı maaş tablosu ve ödeme takvimine dair tüm detaylar.
2026 En Düşük Emekli Maaşı: 20 Bin TL Barajı Aşıldı
Hükümetin Meclis’e sunduğu 13 maddelik kanun teklifiyle birlikte, en düşük emekli aylığı tutarı 20.000 TL’ye yükseltildi. Yapılan bu düzenleme ile 16 bin 881 TL olan eski taban fiyat, %18,48 oranında artırılmış oldu. Bu artıştan kök maaşı 17 bin 141 liranın altında kalan yaklaşık 5 milyon emekli doğrudan faydalanacak.
SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklisi Zam Oranları Netleşti
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri sonrası, farklı emekli grupları için uygulanan zam oranları şu şekilde gerçekleşti:
SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: %12,19 (6 aylık enflasyon farkı).
Memur Emeklileri: %18,60 (Enflasyon farkı + toplu sözleşme zammı).
En Düşük Emekli Aylığı (Taban Aylık): 20.000 TL.
Zamlı Emekli Maaşları Hesaplama Tablosu (Ocak 2026)
Maaşınızın ne kadar olduğunu merak ediyorsanız, aşağıdaki tablo üzerinden kök maaşınıza göre alacağınız tahmini tutarları görebilirsiniz:
Mevcut Maaş (Temmuz 2025) Zam Oranı (%) Yeni Zamlı Maaş (TL)
16.881 TL (En Düşük) %18,48 (Düzenleme) 20.000 TL
18.000 TL %12,19 20.194 TL
20.000 TL %12,19 22.438 TL
25.000 TL %12,19 28.047 TL
22.671 TL (En Düşük Memur Em.) %18,60 27.887 TL
Kök Maaş Sorunu Devam Ediyor mu?
Birçok emekli için "kök maaş" hala en kritik konu. Eğer kök maaşınız yapılan %12,19'luk zamdan sonra bile 20.000 TL'nin altında kalıyorsa, devlet bu rakamı 20.000 TL'ye tamamlayacak. Aradaki fark Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak. Uzmanlar, bu düzenlemenin Hazine’ye maliyetinin yaklaşık 69,5 milyar TL olacağını belirtiyor.
Zamlı Maaşlar Ne Zaman Yatacak?
Kanun teklifinin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçerek yasalaşması ve Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor. Ocak ayı ödeme takvimine yetiştirilmesi hedeflenen düzenleme ile;
SSK Emeklileri: 17-26 Ocak tarihleri arasında,
Bağ-Kur Emeklileri: 25-28 Ocak tarihleri arasında zamlı maaşlarını alabilecekler.