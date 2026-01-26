Yeni Şafak
İBB kreşlerinde karartma: 35 kameranın yarısı yok, verilen görüntüler kırpılmış

İBB kreşlerinde karartma: 35 kameranın yarısı yok, verilen görüntüler kırpılmış

26/01/2026, Pazartesi
Özel'in 35 kamera var dediği İBB kreşinde 18 kamera olduğu ve bunun daha sonradan ortaya çıkarıldığı soruşturma raporuna yansıdı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eyüpsultan'da yer alan İBB kreşindeki taciz ve istismara ilişkin yaptığı savunmada, 35 ayrı kameranın görüntüleri olduğunu savunmuş ve herhangi bir temas olmadığını iddia etmişti. Soruşturma dosyasına yansıyan bilgiye göre; savcılığın talebi üzerine ilk aşamada yetkililere yalnızca iki kamera açısına ait görüntülerin gönderildiği belirlendi. Daha sonra yapılan incelemelerde, kurum bünyesinde olay tarihinde aktif olan toplam 18 farklı kamera açısının bulunduğu ortaya çıktı. CHP liderinin iddiasının aksine; görüntülerde, zaman zaman 'boşluklar ve atlamalar' bulunduğu da kayda geçti.

İBB’nin sosyal proje olarak tanıttığı Eyüpsultan’daki kreşte, 3 yaşındaki bir çocuğun vücudunda ortaya çıkan morluklar, çocuklara yönelik ağır istismarı gün yüzüne çıkarmıştı.

Ailenin şikâyetiyle başlayan süreçte kamera kayıtları, ses analizleri ve uzman raporlarıyla sistematik cinsel istismar ve şiddet belgelenmişti.

Özel'den savunma: 35 kamera var, hiçbir olumsuzluk yok

Yeni Şafak'ın gündeme getirdiği gelişmeye ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel,
"Görüntülere göre de hiçbir temas yok. Ama buna rağmen İBB soruşturmayı derinleştirerek sürdürdü, sürdürmeye de devam ediyor. Ama görüntülerde hiçbir olumsuzluk yok. Kreşte tam 35 kamera var ve kreşte kör nokta yok. Gitsinler, 35 kameranın görüntülerini saklama mecburiyeti 15 gün, İBB üç ay saklıyor. Gitsinler 35 kamerayı incelesinler ve 'şurası kör noktadır' desinler."
deyip iddiaları reddetmişti.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında incelenen Eyüpsultan Güzeltepe Yuvamız İstanbul Çocuk Eğitim Merkezi’ne ait kamera kayıtlarında Özel'in bu açıklamalarını boşa düşürecek eksiklikler ve dikkat çekici hususlar tespit edildi.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, savcılığın talebi üzerine ilk aşamada yetkililere yalnızca iki kamera açısına ait görüntülerin gönderildiği belirlendi.
Ancak daha sonra yapılan incelemelerde, kurum bünyesinde olay tarihinde aktif olan toplam 18 farklı kamera açısının bulunduğu ortaya çıktı.
Eksik gönderilen kamera kayıtlarının daha sonra tamamlandığı belirtildi.

Ön inceleme tutanaklarında, gönderilen görüntülerde zaman zaman “boşluklar ve atlamalar” bulunduğu da kayda geçti.

Kayıtlardaki bu kesintilerin teknik bir arızadan mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığına ilişkin herhangi bir açıklamaya yer verilmedi.

Sesler için bilirkişi talebi

İncelenen görüntülerin ses içeriğinin ise ekipman yetersizliği nedeniyle profesyonel şekilde değerlendirilemediği bildirildi.

Bu durumun, özellikle çocukların bulunduğu bir ortamda yaşanmış olası olayların tam olarak aydınlatılmasını zorlaştırdığına dikkat çekildi.

Yetkililer, ses kayıtlarının ve görüntülerin uzman bilirkişi tarafından incelenmesinin daha uygun olacağı kanaatine vardı.

'Siyah giyimli erkek şahıslar' vurgusu

Kamera kayıtlarında gün içerisinde siyah giyimli bazı erkek şahısların kurum içerisinde bulunduğu, asansör ve elektrik panosu çevresinde bakım-onarım çalışmaları yaptığı görüldü.

Ancak bu kişilerin kimlikleri ve görevlerine ilişkin detayların inceleme tutanaklarında yer almadığı ifade edildi.



