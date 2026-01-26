Yeni Şafak
Tekirdağ TOKİ çekilişi ne zaman? 6 bin 865 sosyal konut Tekirdağ TOKİ kura çekiliş tarihi belli oldu mu, hangi gün yapılacak?

15:5526/01/2026, Pazartesi
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlelerinden biri olarak gösterilen Yüzyılın Konut Projesi'nde süreç merakla takip ediliyor. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Tekirdağ’da yapılacak 6 bin 865 TOKİ konutu için hak sahiplerinin hangi tarihte belirleneceği araştırılmaya devam ediyor. Ev Sahibi Türkiye kapsamında Tekirdağ’da gerçekleştirilecek kura çekimi için geri sayım sürerken, başvuru yapan vatandaşlar kura takviminin ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğiyle yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde hak sahipleri, illerde gerçekleştirilen kura çekimleriyle belirlenmeye devam ediyor. TOKİ kura süreci kapsamında Tekirdağ’da toplam 6 bin 865 konutun yapılması planlanırken, başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşlar kura tarihine ilişkin yapılacak açıklamaları yakından izliyor. Takvimi duyurulan şehirlerde kura çekimleri sürerken, Tekirdağ’da sosyal konut başvurusu yapanlar da hak sahiplerinin açıklanacağı tarihin netleşmesini bekliyor.

TOKİ Tekirdağ kura çekimi ne zaman?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi takvimi hızla işliyor. Tekirdağ için yapılacak kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. TOKİ çekiliş sonrası sonuçlar e-Devlet ve TOKİ'nin kendi sayfası üzerinden yayınlanacak. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Tekirdağ'da 6 bin 865 konut inşa edilecek. Tekirdağ için kura çekiliş tarihine ilişkin TOKİ’den resmi bir açıklama henüz gelmedi.


Tekirdağ TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?

500 bin sosyal konut projesinde Tekirdağ TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayımlanmadı.


TOKİ Tekirdağ kura çekiliş sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek?

TOKİ Tekirdağ kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden açıklanacak. Böylece aynı gün içinde asil ve yedek olarak belirlenmiş hak sahipleri kura sonuçlarını öğrenebilecek.


Tekirdağ'da TOKİ konutları nerede, hangi ilçelerde yapılacak?

MERKEZ TEKİRDAĞ MERKEZ (SÜLEYMANPAŞA) 1000

ÇERKEZKÖY 1300

ÇORLU 1500

ERGENE 400

KAPAKLI 1500

MALKARA 235

MARMARAEREĞLİSİ 60

MURATLI 200

SARAY 320

ŞARKÖY 350

