TOKİ Samsun kura çekilişi ne zaman, duyuru geldi mi 2026? 500 bin TOKİ SAMSUN kura çekimi tarih açıklandı mı?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Samsun’da inşa edilecek 6 bin 397 konut için kura süreci yakından takip ediliyor. Başvuru yapan binlerce vatandaş, kura takvimine ilişkin açıklamalara odaklandı.
Samsun’da TOKİ heyecanı giderek artıyor. 500 bin konut kampanyası kapsamında kentte yapılacak binlerce konut için kura çekimi, hak sahibi olacak vatandaşları belirleyecek.
TOKİ 500 bin konut Samsun kurası çekimi ne zaman?
Samsun TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekim tarihleri ise henüz duyurulmadı.
Samsun'da 500 bin sosyal konutlar nereye ne kadar yapılacak?
TOKİ tarafından 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Samsun merkezde (Atakum, Canik, İlkadım, Tekkeköy) 3 bin 750, Alaçam’da 150, Asarcık’ta 100, Ayvacık’ta 120, Bafra’da 500, Çarşamba’da 300, Havza’da 140, Kavak’ta 150, Ladik’te 142, 19 Mayıs’ta 125, Salıpazarı’da 120, Terme’de 300, Vezirköprü’de 450 ve Yakkent’te 50 sosyal konut inşa edilecek.
SAMSUN TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
TOKİ kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
Samsun'da TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
Samsun'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Samsun'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Samsun'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.