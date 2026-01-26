Yeni Şafak
Bugün hangi maçlar var? 26 Ocak Pazartesi maç programı

10:4426/01/2026, Pazartesi
Futbolseverleri bugün yine yoğun ve heyecan dolu bir fikstür bekliyor. Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş, deplasmanda Eyüpspor’un konuğu olacak. Sakaryaspor ile Bodrumspor Trendyol 1. Lig’de üç puan için mücadele edecek. İspanya La Liga, İtalya Serie A, İngiltere Premier Lig, Portekiz Liga ve Suudi Arabistan Pro Lig’inde de bugün kritik maçlar oynanacak. İşte 26 Ocak Pazartesi maç programı.

Futbolseverleri bugün yine dopdolu bir fikstür bekliyor. Trendyol Süper Lig’de heyecan sürerken, Avrupa’da kritik karşılaşmalar sahne alacak. İngiltere Premier Lig’de Everton - Leeds United mücadeleleri oynanacak, Trendyol 1. Lig ise Sakaryaspor - Bodrumspor maçı oynanacak. Ayrıca İspanya La Liga ve İtalya Serie A’da haftanın dikkat çeken maçları futbol gündemini belirleyecek. İşte 26 Ocak Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalar.

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?

15:00 Eyüpspor - Beşiktaş TFF Elit U19 Ligi Yayın Yok

20:00 Eyüpspor - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Sakaryaspor - Bodrumspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

20:30 Al Nassr - Al Taawon Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus

22:30 Ceuta - Leonesa İspanya La Liga 2 S Sport Plus

22:45 Verona - Udinese İtalya Serie A S Sport 2

23:00 Everton - Leeds United İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

23:00 Girona - Getafe İspanya La Liga S Sport

23:15 Porto - Gil Vicente Portekiz Liga NOS S Sport

