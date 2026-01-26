AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı 2026: AÖF güz dönemi final sınavı sonucu açıklandı mı? anadolu.edu.tr...

Açıköğretim Fakültesi’nde final sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. AÖF sınav sonuçlarına ilişkin duyuru, üniversite tarafından yapılacak resmî açıklama ile netleşecek.
Final sınav maratonunu geride bırakan Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, sonuçların ilan edileceği tarihi beklemeye başladı. AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı, binlerce öğrenci tarafından yakından takip ediliyor.
SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır. Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir.
AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
AÖF'de bir dersten başarılı olabilmek için o dersin başarı notunun 35 veya üzeri olması gerekmektedir.
AÖF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AÖF final sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların 26 Ocak 2026 Pazartesi ile 30 Ocak 2026 Cuma tarihleri arasında ilan edilmesi bekleniyor.
AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Öğrenciler, sınav sonuçlarını Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenebilecek.
Sınav soru ve sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 2 iş günü içinde aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinde bulunan Sınav İşlemlerinden itiraz edilebilecek. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacak.
AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ
Bahar Dönemi Ara Sınavı 04-05 Nisan 2026
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 09-10 Mayıs 2026
Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026