AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı 2026: AÖF güz dönemi final sınavı sonucu açıklandı mı? anadolu.edu.tr...

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

AÖF'de bir dersten başarılı olabilmek için o dersin başarı notunun 35 veya üzeri olması gerekmektedir.

AÖF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF final sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların 26 Ocak 2026 Pazartesi ile 30 Ocak 2026 Cuma tarihleri arasında ilan edilmesi bekleniyor.