Ankara’da yaşanan su kesintileri vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. ASKİ tarafından 26 Ocak tarihli su kesintisi listesi yayımlandı. Kent genelinde bazı ilçelerde meydana gelen kesintiler nedeniyle Ankaralılar, suların ne zaman geleceğini merak ediyor. Çalışmaların sürmesiyle birlikte “Etimesgut, Elmadağ ve Keçiören sular ne zaman gelecek, kesinti kaçta bitecek?” soruları araştırılmaya başlandı. İşte 26 Ocak ASKİ’nin paylaştığı Ankara su kesintisi planı ve detaylı liste.
Ankara’da 26 Ocak 2026 tarihinde yaşanan altyapı kaynaklı arızalar nedeniyle bazı bölgelerde plansız su kesintileri meydana geldi. ASKİ tarafından yapılan resmi duyurulara göre, Keçiören, Elmadağ ve Altındağ ilçelerinde çeşitli mahalleleri etkileyen kesintilerle ilgili ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Suların ne zaman geleceğini merak eden vatandaşlar “Ankara’da su kesintisi ne zaman bitecek?” ve “Hangi mahallelerde su yok?” sorularına yanıt ararken, ASKİ kesintilerin sona ermesi beklenen tahmini saat bilgilerini de paylaştı.
ELMADAĞ’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK, HANGİ MAHALLEDE SULAR KESİLECEK?
Arıza Kaynaklı
Arıza Tarihi: 25.01.2026 23:30:00
Tamir Tarihi: 26.01.2026 10:30:00
Plansız su kesinti tarihi: 25.01.2026- saat 23:30 Tamir tarihi: 26.01.2026- Saat 10:00 Suyun verilmesinden sonra üst kotlara ulaşma saati:12:00 olarak öngörülmektedir. Elmadağ yenidoğan mahallesi inönü caddesi içerisindeki su arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Yenidoğan mahallesi üst kotlar yenipınar mahallesi alt kotlar yenice mah bir kısmı.
ALTINDAĞ’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK, HANGİ MAHALLEDE SULAR KESİLECEK?
Arıza Kaynaklı
Arıza Tarihi: 26.01.2026 09:20:00
Tamir Tarihi: 26.01.2026 13:00:00
Battalgazi mahallesi 993.sokak içindeki arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Battalgazi Mahallesinin Bir Kısmı.
KEÇİÖREN’DE SULAR NE ZAMAN GELECEK, HANGİ MAHALLEDE SULAR KESİLECEK?
Arıza Kaynaklı
Arıza Tarihi: 26.01.2026 10:00:00
Tamir Tarihi: 26.01.2026 13:00:00
Ayvalı mahallesi 159 cadde içerisinde PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI sorumluluğundaki yasmak firmasının p1 ile p2 pompa istasyonları arası Q1600 lük su hatının döşenmesi sırasında Q125 lik düktil şebeke hattı tedbir amaçlı kesilmiştir.
Etkilenen Yerler: ayvalı mahallesi alt kotlar.