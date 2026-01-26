Ankara’da 26 Ocak 2026 tarihinde yaşanan altyapı kaynaklı arızalar nedeniyle bazı bölgelerde plansız su kesintileri meydana geldi. ASKİ tarafından yapılan resmi duyurulara göre, Keçiören, Elmadağ ve Altındağ ilçelerinde çeşitli mahalleleri etkileyen kesintilerle ilgili ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Suların ne zaman geleceğini merak eden vatandaşlar “Ankara’da su kesintisi ne zaman bitecek?” ve “Hangi mahallelerde su yok?” sorularına yanıt ararken, ASKİ kesintilerin sona ermesi beklenen tahmini saat bilgilerini de paylaştı.