MSÜ başvuruları için son gün ne zaman? 2026 MSÜ başvuruları bitti mi? ÖSYM takvimi

2026 MSÜ başvuruları, adayların en çok araştırdığı konu başlıkları arasında yer alıyor. Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları’nda eğitim görmek isteyen binlerce aday, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden işlemlerini tamamlamaya çalışıyor.

Başvuru sürecinin kapanıp kapanmadığı özellikle son günlere girilmesiyle daha da önemli hale geldi. ÖSYM’nin yayımladığı resmi takvim doğrultusunda adayların belirlenen tarihler içinde başvurularını ve ücret ödeme adımlarını tamamlaması gerekiyor.

Başvuru tarihleri: 5-29 Ocak 2026

ÖSYM’ye göre 2026 MSÜ başvuruları 5 Ocak 2026’da başladı ve 29 Ocak 2026 tarihinde sona erecek. Adaylar işlemlerini ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden ya da bireysel olarak AİS ve ÖSYM mobil uygulaması üzerinden yapabiliyor.

Geç başvuru günü: 3 Şubat 2026

Başvuruyu normal tarihlerde yapamayan adaylar için ÖSYM takviminde 3 Şubat 2026 geç başvuru günü olarak duyuruldu. Bu tarihin tek günle sınırlı olması nedeniyle adayların süreyi kaçırmaması gerekiyor.

2026 MSÜ sınav tarihi: 1 Mart 2026