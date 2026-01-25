Yeni Şafak
Arsenal-Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? Premier Lig'de dev maç

18:2225/01/2026, Pazar
Yeni Şafak
Premier Lig’de haftanın öne çıkan randevusunda lider Arsenal, Emirates Stadyumu’nda Manchester United’ı ağırlıyor. Futbolseverlerin merak ettiği yayın bilgileri netleşti. Arsenal-Manchester United mücadelesi bu akşam 19.30’da başlayacak ve beIN SPORTS 3’ten canlı yayınlanacak. Karşılaşmada düdüğü İngiliz hakem Craig Pawson çalacak.

Arsenal ile Manchester United, İngiltere Premier Lig 23. hafta maçında bu akşam karşı karşıya geliyor. Arsenal-Manchester United maçı, Emirates Stadyumu’nda oynanacak ve Türkiye’de futbolseverler için yayın ve saat bilgisi en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal-Manchester United karşılaşması bu akşam 19.30’da başlayacak. Mücadele, beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Craig Pawson yönetecek.

Muhtemel 11’ler

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Zubimendi, Rice, Odegaard; Saka, Gyokeres, Martinelli


Manchester United: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Casemiro; Diallo, Fernandes, Dorgu; Mbeumo

Arsenal iç sahada yenilgi yüzü görmedi

Ligde zirvede yer alan Arsenal, bu sezon sahasında oynadığı 11 maçta 9 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Ev sahibi ekip, sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan maçta rakibini 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Manchester United deplasmanda sürpriz peşinde

Michael Carrick yönetiminde yeniden toparlanma sinyali veren Manchester United ise geçtiğimiz hafta iç sahada Manchester City karşısında aldığı galibiyetin ardından moral buldu. Konuk takım, Londra deplasmanında da çıkışını sürdürerek lider karşısında puan ya da puanlar almayı hedefliyor.

