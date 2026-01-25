Arsenal-Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? Premier Lig'de dev maç

Arsenal ile Manchester United, İngiltere Premier Lig 23. hafta maçında bu akşam karşı karşıya geliyor. Arsenal-Manchester United maçı, Emirates Stadyumu’nda oynanacak ve Türkiye’de futbolseverler için yayın ve saat bilgisi en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.