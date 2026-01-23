Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ Giresun kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Giresun kurası ne zaman, saat kaçta?

TOKİ Giresun kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Giresun kurası ne zaman, saat kaçta?

17:3723/01/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

500 bin sosyal konut kura çekilişleri TOKİ’nin açıkladığı takvim doğrultusunda devam ediyor. 25 Ocak’ta Giresun Çotanak Konferans Salonu’nda saat 11:00’de Giresun konut kurası gerçekleştirilecek. TOKİ Giresun kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi açıklandı. İşte 500 bin konut Giresun merkez, Bulancak, Çanakçı, Espiye, Görele, Şebinkarahisar, Güce, Tirebolu, Yağlıdere, Piraziz TOKİ kura çekilişine katılacaklar listesi.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri, açıklanan takvim doğrultusunda sürüyor. Bu kapsamda Giresun konut kurası, 25 Ocak tarihinde Giresun Çotanak Konferans Salonu’nda saat 11:00’de gerçekleştirilecek. TOKİ Giresun kurasına katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listeleri de yayımlandı. İşte 500 bin sosyal konut projesi Giresun kura çekilişine katılacakların listesi.

TOKİ Giresun kurasına katılacaklar listesi için tıklayın

#TOKİ
#TOKİ Giresun
#Bulancak
#Şebinkarahisar
#Güce
#Tirebolu
#Yağlıdere
#Piraziz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Giresun kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Giresun kurası ne zaman, saat kaçta?