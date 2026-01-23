TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri, açıklanan takvim doğrultusunda sürüyor. Bu kapsamda Giresun konut kurası, 25 Ocak tarihinde Giresun Çotanak Konferans Salonu’nda saat 11:00’de gerçekleştirilecek. TOKİ Giresun kurasına katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listeleri de yayımlandı. İşte 500 bin sosyal konut projesi Giresun kura çekilişine katılacakların listesi.