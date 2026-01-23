Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura sonuçları, belirlenen takvim doğrultusunda il il duyurulmaya devam ediyor. Bu süreçte Ordu için açıklanacak tarih de kamuoyunun gündeminde üst sıralara çıktı. Toplam 3 bin 334 konutun yapılmasının planlandığı Ordu’da başvuruda bulunan vatandaşlar, kura çekiminin ne zaman yapılacağını ve sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla araştırıyor. Yapılan resmi açıklamaya göre, Ordu TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri netleşti.

1 /10 TOKİ Ordu kura çekilişi için geri sayım sürerken, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Ordu’da yapılacak 3 bin 334 konutun kura tarihine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Yüzyılın Konut Projesi çerçevesinde TOKİ kura çekimleri il il devam ederken, Ordu’daki başvurular için kura çekim takviminin açıklanıp açıklanmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ordu’da yapılacak TOKİ konutlarında hak sahipleri için geri sayım başladı.

2 /10 TOKİ ORDU 3 BİN 334 KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Ordu’da 3 bin 334 konut inşa edilecek. Ordu için kura çekiliş tarihine ilişkin resmi açıklama geldi. TOKİ Ordu kurası 30 Ocak'ta Ordu Kültür Sanat Merkezi’nde saat 11:00'da gerçekleştirilecek.

3 /10

4 /10

5 /10

6 /10

7 /10

8 /10

9 /10